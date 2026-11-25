Die japanische Indie-Szene ist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Der japanische Indie-Entwickler Tokoronyori, den einige von euch vielleicht durch die beiden Koop-Puzzlespiele BOKURA und BOKURA: planet kennen, hat mit renal spring: Focus as a Kidney sein neuestes Projekt angekündigt.

Und in diesem übernehmt ihr tatsächlich die Rolle der Niere eines Hundes. Das ungewöhnliche Produktivitätsspiel soll Anfang 2027 für PCs via Steam erscheinen und euch dabei helfen, euren eigenen Arbeitsalltag produktiver zu gestalten.

Wer fleißig arbeitet, hält einen Hund gesund

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein älterer Herr, der gemeinsam mit seinem Hund einem geregelten Alltag nachgeht. Er steht morgens um fünf Uhr auf, kocht Kaffee, kümmert sich um seine Nutztiere, stellt Käse her und hackt Feuerholz. Sein vierbeiniger Begleiter verbringt derweil seine Zeit an seiner Seite.

Eure Aufgabe als Niere des Hundes besteht darin, Schadstoffe aus dessen Körper zu filtern. Das funktioniert allerdings nicht durch klassisches Gameplay, sondern indem ihr euch euren eigenen Aufgaben im realen Leben widmet. Das Spiel läuft während eures Alltags am Desktop in einem kleinen Fenster, desse Größe ihr beliebig gestalten könnt.

Für eure Aufgaben stehen euch verschiedene Timer zur Verfügung, darunter auch ein Pomodoro-Timer (wenn euch das nichts sagt, schaut doch mal hier rein) mit integrierten Pausen. Je mehr Zeit ihr produktiv verbringt, desto mehr arbeitet auch die Niere des Hundes.

Weiterhin bietet das Spiel eine To-do-Liste, tägliche Notizen, eine Tagebuchfunktion sowie verschiedene Musikkassetten und Umgebungsgeräusche. Auch alte Fotografien aus dem Leben des älteren Herrn können freigeschaltet werden.

Hinter der kuriosen Idee steckt eine emotionale Vorgeschichte

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass uns Tokoronyori in die Rolle einer Hundeniere schlüpfen lässt. Bereits 2020 veröffentlichte der Entwickler mit renal summer ein Spiel für iOS und Android, das sich auf durchaus emotionale Weise mit dem fortschreitenden Nierenleiden eines Hundes auseinandersetzte.

Das neue Spiel (hier bei Steam) versteht sich gewissermaßen als Vorgeschichte und widmet sich jener Zeit, in der die beiden noch keine Zweifel daran hatten, dass ihr gemeinsamer Alltag für immer andauern würde. Und bevor sich jemand Sorgen macht: Weder der Hund noch sein Herrchen werden im neuen Spiel sterben.

Der Trailer:

via Automation Media, Bildmaterial: renal spring: Focus as a Kidney, tokoronyori