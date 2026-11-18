In einem Interview verrieten die Macher um die Remake-Trilogie von Final Fantasy VII im Jahre 2023, der dritte Teil sei noch nicht in Stein gemeißelt. Man wolle Feedback der Fans nach Rebirth abwarten – und ggf. auch noch einfließen lassen.
Damals war noch nicht einmal Final Fantasy VII Rebirth erschienen. Im November 2026 ist die Lage anders. Die Trilogie steht vor dem Abschluss und Final Fantasy VII Revelation steht wenige Monate vor seiner Veröffentlichung. Fan-Feedback ist weiterhin wichtig – aber Naoki Hamaguchi schließt eine Sache auch klar aus.
Der Director brachte jetzt zum Ausdruck, dass man die Anregungen und Wünsche von Fans natürlich weiterhin schätzen würde, doch die Vision zum Spiel stamme in erster Linie von den Menschen, die es entwickeln.
„Wir glauben, dass es unsere Verantwortung als Schöpfer ist, die allgemeine Richtung der Geschichte festzulegen, anstatt sie von den Reaktionen der Fans bestimmen zu lassen“, so Hamaguchi bei Twitter. „Gemeinsam mit einer neuen Generation von Entwicklern gestalten wir Final Fantasy VII für die heutige Zeit neu.“
Bei der Story ist Schluss
Man schätze das Feedback zu Gameplay und Spielerfahrungen, stellt Hamaguchi in einem weiteren Tweet klar. Das Feedback diesbezüglich aus den ersten beiden Spielen habe sehr dabei geholfen, Final Fantasy VII Revelation zu formen. Erst bei der Story zieht Hamaguchi also den Schlussstrich.
Zuvor hatte Hamaguchi in einem Interview mit GamesRadar erneut erklärt, wie es zu den Erweiterungen der Handlung des Originals kommt. Diese seien dazu da, um das „Interesse aufrechtzuerhalten“ und für „Überraschungen und Ungewissheit“ zu sorgen.
Diese zusätzlichen Elemente sind nicht nur mit den ursprünglichen Schöpfern abgestimmt, sondern kommen sogar in erster Linie von diesen, wie Hamaguchi auch klarstellte. „Leute wie [Yoshinori] Kitase, [Tetsuya] Nomura, [Kazushige] Nojima und [Motomu] Toriyama – und ich selbst. Natürlich bin ich daran beteiligt, aber sie sind es, die die großen Änderungen vornehmen müssen. Nicht der Rest des Teams.“
„Dabei werden die Erwartungen und das Feedback der Fans eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt“, so Hamaguchi. „Das Feedback der Fans wird zwar in Bezug auf andere Aspekte des Spiels berücksichtigt, aber [die großen Änderungen] stehen wirklich im Einklang mit der Vision der Schöpfer. Ich denke, letztendlich – vielleicht etwas paradox – ist es für die Fans sogar besser, wenn wir es so handhaben.“
Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
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