In einem Interview verrieten die Macher um die Remake-Trilogie von Final Fantasy VII im Jahre 2023, der dritte Teil sei noch nicht in Stein gemeißelt. Man wolle Feedback der Fans nach Rebirth abwarten – und ggf. auch noch einfließen lassen.

Damals war noch nicht einmal Final Fantasy VII Rebirth erschienen. Im November 2026 ist die Lage anders. Die Trilogie steht vor dem Abschluss und Final Fantasy VII Revelation steht wenige Monate vor seiner Veröffentlichung. Fan-Feedback ist weiterhin wichtig – aber Naoki Hamaguchi schließt eine Sache auch klar aus.

Der Director brachte jetzt zum Ausdruck, dass man die Anregungen und Wünsche von Fans natürlich weiterhin schätzen würde, doch die Vision zum Spiel stamme in erster Linie von den Menschen, die es entwickeln.