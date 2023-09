Final Fantasy VII: Dritter Teil der Remake-Trilogie ist noch nicht in Stein gemeißelt

Nach Final Fantasy VII Remake erwartet uns am 29. Februar 2024 mit Final Fantasy VII Rebirth endlich der zweite Teil der Remake-Trilogie. Danach wird uns noch ein drittes, letztes und noch namenloses Spiel erwarten.

Das Skript für den dritten Teil liegt bereits in einem Entwurf von Kitase, Tetsuya Nomura und Kazushige Nojima vor. Das verriet Yoshinori Kitase beim Samsung SSD Livestream zum Abschluss der Tokyo Game Show.

So berichtet es Shinra Archaeology Department. Das Fan-Projekt übersetzt Interviews und Bücher rund um Final Fantasy VII aus dem japanischen Original und hat für die Passage des Livestreams ein Skript bereitgestellt.

„Das heißt, wir haben zwar schon einiges geschafft, aber es wird immer noch Teile geben, die wir aus den Antworten und Reaktionen der Spieler zusammenstellen und dieses Feedback durchgehen“, so Kitase. Nach der Veröffentlichung von Rebirth sei es demnach denkbar, dass man Dinge, die man sich für den dritten Teil schon ausgedacht habe, ändern würde. Kitase hoffe deshalb, Fans würden zunächst den zweiten Teil spielen und sie weiter mit Reaktionen versorgen.

Fans sind dazu geteilter Meinung. Einige finden, die Szenario-Autoren sollten auf keinen Fall auf die Fans hören und lieber „ihr Ding“ machen. Andere finden es gut. So oder so: Kitase und Co. dürften damit wohl nicht den „roten Faden“ meinen.

Eine Interpretation: Man verstärkt oder schwächt bestimmte Dinge, je nach Feedback. Der brandneue Remake-Charakter Roche zum Beispiel wurde von Fans gut aufgenommen und erhielt in Intermission einen weiteren Auftritt, auch seine Präsenz in Rebirth wurde de facto bestätigt. Dass Roche jedoch folgenreich in den Lauf der Dinge eingreift, steht wohl kaum zu erwarten.

