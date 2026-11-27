Die Veröffentlichung von Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie verlief nicht ganz reibungslos. Insbesondere die ungewöhnlich langen Ladezeiten sorgten bei vielen Fans für Unmut. Teilweise fallen diese sogar deutlich länger aus als beim Original für Nintendo Switch.

Jetzt hat sich auch Nintendo offiziell zu den Problemen geäußert und ein entsprechendes Update in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin für dessen Veröffentlichung gibt es allerdings noch nicht.

Nintendo verspricht Besserung

Wie Nintendo in einer Mitteilung (via Nintendo Everything) erklärt, habe man ein Problem festgestellt, das beim Wechsel in oberirdische Gebiete, darunter auch das Basiscamp, zu ungewöhnlich langen Ladezeiten führt. Ein entsprechendes Update zur Behebung des Fehlers befindet sich bereits in Vorbereitung.

Darüber hinaus kann es bei einer instabilen Internetverbindung zu längeren Ladezeiten beim Spielstart oder beim Betreten einer Dandori-Prüfung kommen. Nintendo untersucht derzeit noch die Ursache des Problems und empfiehlt als vorübergehende Lösung, auf eine möglichst stabile Internetverbindung zu achten.

Auch ein Fehler, der bei Verwendung der Bewegungssteuerung den Bewegungsradius des Cursors einschränkt, soll behoben werden.

Bleibt zu hoffen, dass Nintendo die Probleme zeitnah in den Griff bekommt. Gerade bei einer kostenpflichtigen Nintendo Switch 2 Edition dürften sich viele SpielerInnen hinsichtlich der Ladezeiten eigentlich eine Verbesserung statt einer Verschlechterung gegenüber dem Original erhofft haben. Seit dem 12. November ist die überarbeitete Version erhältlich und bringt neben technischen Anpassungen auch neue Inhalte mit.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo