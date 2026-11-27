Wer sich nach den guten alten Zeiten des Game Boy Color zurücksehnt, sollte vielleicht mal einen Blick auf Raider Kid and the Ruby Chest werfen. Das kompakte Metroidvania des brasilianischen Indie-Studios Cacareco Games feierte bereits in der ersten Jahreshälfte sein Debüt für PCs und kam dort ausgesprochen gut an.

Von den bislang über 250 abgegebenen Rezensionen bei Steam fallen stolze 98 Prozent positiv aus. In Zusammenarbeit mit dem nordamerikanischen Studio Finite Reflection bringt man das Spiel jetzt auch auf die Konsolen. Am 8. Dezember 2026 erscheint Raider Kid and the Ruby Chest für PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Xbox Series.

Eine Liebeserklärung an die Game-Boy-Color-Ära

Als Inspiration dienten den Verantwortlichen unter anderem The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Metroid II: Return of Samus und Wario Land 3. Sowohl bei der Pixel-Optik als auch beim Chiptune-Soundtrack orientierte man sich bewusst an den technischen Beschränkungen des Game Boy Color.

Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Alex, der sich während eines Familienurlaubs in antiken Ruinen verirrt. Um wieder nach Hause zu gelangen, macht ihr euch die Ausrüstung weniger glücklicher AbenteurerInnen zunutze, erschließt neue Gebiete, löst Umgebungsrätsel und entdeckt zahlreiche Geheimgänge.

Ein „Microvania“ für ein paar gemütliche Stunden

Statt euch ein möglichst umfangreiches Metroidvania vorzusetzen, versprechen die Verantwortlichen ein kompaktes Abenteuer, das sich innerhalb weniger Stunden abschließen lässt. Man selbst spricht deshalb auch von einem „Microvania“.

Mehr als fünf unterschiedliche Gebiete, sieben individuelle Bosskämpfe, zahlreiche Sammelgegenstände sowie alternative Enden und geheime Bosskämpfe sollen dennoch für genügend Entdeckerfreude sorgen. Auch der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe und Sprungpassagen lässt sich individuell anpassen.

Ein nettes Detail: Selbst die Farbe des virtuellen Handhelds samt Aufklebern könnt ihr individuell gestalten. In der Pressemitteilung betonen die Verantwortlichen außerdem ausdrücklich, dass das Spiel vollständig von Menschenhand und ohne den Einsatz von KI entstanden sei. Die Steam-Seite findet ihr hier!

Der Trailer:

Bildmaterial: Cacareco Games, Finite Reflection, Raider Kid and the Ruby Chest