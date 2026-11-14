Nintendo glaubt, dass noch nicht alle Geheimnisse in Zelda: Ocarina of Time entdeckt wurden

Über 5,2 Millionen Mal hat sich The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 bereits in den ersten vier Tagen verkauft. Millionen SpielerInnen erkunden also erneut Hyrule, lösen Rätsel und suchen nach versteckten Geheimnissen.

Doch obwohl sich bereits so viele Menschen auf die Suche gemacht haben, könnte das Remake noch Überraschungen bereithalten, die bislang niemand entdeckt hat. Zumindest hofft das ein hochrangiger Nintendo-Mitarbeiter.

Geheimnisse, die vielleicht niemand findet

Im Gespräch mit IGN sprach Nate Bihldorff, Senior Vice President für Produktentwicklung und Publishing bei Nintendo, über die Arbeit des Lokalisierungsteams.

Besonders viel Aufmerksamkeit widme dieses nämlich ausgerechnet jenen Dialogzeilen, die nur unter ganz bestimmten Umständen auftauchen und deshalb von den meisten SpielerInnen niemals gelesen werden.

„Das Lokalisierungsteam legt zweifellos den größten Wert auf genau jene einzelnen Zeilen, die wirklich, wirklich schwer zu finden sind“, erklärte Bihldorff. Gerade das mache für ihn den Reiz solcher versteckten Dialoge aus. Manche davon könnten möglicherweise nur eine Handvoll Menschen jemals zu Gesicht bekommen.

Auf die Frage, ob es im Remake tatsächlich noch völlig unentdeckte Geheimnisse gebe, antwortete er: „Ich glaube gern, dass es [Dinge in Ocarina of Time gibt, die noch niemand entdeckt hat].“ Konkrete Beispiele nannte Bihldorff allerdings nicht. Ob tatsächlich noch unentdeckte Inhalte existieren, könnten letztlich nur die EntwicklerInnen beantworten.

Ein Beispiel hätten wir aber: Habt ihr als junger Link schon mit Salia gesprochen und ihr mit der Okarina der Zeit von Zelda ihr Lied (Salias Lied) vorgespielt? Wenn nicht, könnte sich ein Besuch bei ihr vor dem Waldtempel lohnen.

Auch für VeteranInnen könnte sich die Suche lohnen

Obwohl das Remake dem Nintendo-64-Klassiker von 1998 treu bleibt, bringt es zahlreiche Änderungen und Neuerungen mit sich. Wer das Original in- und auswendig kennt, muss deshalb nicht zwangsläufig auch alle Geheimnisse der Neuauflage kennen.

Vielleicht habt ihr sogar schon einen besonders seltenen Dialog entdeckt, ohne zu wissen, wie ungewöhnlich eure Begegnung eigentlich war.

Und wer weiß: Möglicherweise sprechen wir in einigen Jahren noch über ein Geheimnis, das Millionen Zelda-Fans zunächst übersehen haben. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist da das beste Beispiel.

Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erschien am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2.

via TheGamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo