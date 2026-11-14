Nintendo glaubt, dass noch nicht alle Geheimnisse in Zelda: Ocarina of Time entdeckt wurden

Über 5,2 Millionen Mal hat sich The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 bereits in den ersten vier Tagen verkauft. Millionen SpielerInnen erkunden also erneut Hyrule, lösen Rätsel und suchen nach versteckten Geheimnissen.
Doch obwohl sich bereits so viele Menschen auf die Suche gemacht haben, könnte das Remake noch Überraschungen bereithalten, die bislang niemand entdeckt hat. Zumindest hofft das ein hochrangiger Nintendo-Mitarbeiter.
Geheimnisse, die vielleicht niemand findet
Im Gespräch mit IGN sprach Nate Bihldorff, Senior Vice President für Produktentwicklung und Publishing bei Nintendo, über die Arbeit des Lokalisierungsteams.
Besonders viel Aufmerksamkeit widme dieses nämlich ausgerechnet jenen Dialogzeilen, die nur unter ganz bestimmten Umständen auftauchen und deshalb von den meisten SpielerInnen niemals gelesen werden.
„Das Lokalisierungsteam legt zweifellos den größten Wert auf genau jene einzelnen Zeilen, die wirklich, wirklich schwer zu finden sind“, erklärte Bihldorff. Gerade das mache für ihn den Reiz solcher versteckten Dialoge aus. Manche davon könnten möglicherweise nur eine Handvoll Menschen jemals zu Gesicht bekommen.
Auf die Frage, ob es im Remake tatsächlich noch völlig unentdeckte Geheimnisse gebe, antwortete er: „Ich glaube gern, dass es [Dinge in Ocarina of Time gibt, die noch niemand entdeckt hat].“ Konkrete Beispiele nannte Bihldorff allerdings nicht. Ob tatsächlich noch unentdeckte Inhalte existieren, könnten letztlich nur die EntwicklerInnen beantworten.
Ein Beispiel hätten wir aber: Habt ihr als junger Link schon mit Salia gesprochen und ihr mit der Okarina der Zeit von Zelda ihr Lied (Salias Lied) vorgespielt? Wenn nicht, könnte sich ein Besuch bei ihr vor dem Waldtempel lohnen.
Auch für VeteranInnen könnte sich die Suche lohnen
Obwohl das Remake dem Nintendo-64-Klassiker von 1998 treu bleibt, bringt es zahlreiche Änderungen und Neuerungen mit sich. Wer das Original in- und auswendig kennt, muss deshalb nicht zwangsläufig auch alle Geheimnisse der Neuauflage kennen.
Vielleicht habt ihr sogar schon einen besonders seltenen Dialog entdeckt, ohne zu wissen, wie ungewöhnlich eure Begegnung eigentlich war.
Und wer weiß: Möglicherweise sprechen wir in einigen Jahren noch über ein Geheimnis, das Millionen Zelda-Fans zunächst übersehen haben. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist da das beste Beispiel.
Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erschien am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2.
via TheGamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
7 Kommentare
Ich gehe generell nach den Leveln/Tempel noch mal zurück und rede mit den Leuten in Dörfern und Quest Gebern. Da ich das Original nicht kenne, weiß ich nicht, was neu dazu gekommen ist 😅
Ich bin wirklich begeistert davon, wie man die Figuren mit neuen Dialogen ausgeschmückt hat. Das reicht von wichtigen Charakteren hin zu vermeintlich unbedeutendsten NPC's. Vor allem aber haben die ganzen Figuren völlig neue Routinen und Abläufe. Das ist teilweise ziemlich komplex aufgebaut, obwohl das für ein Spiel wie Ocarina of Time gar nicht so einen riesigen Nutzen hat (auch wenn es etliche Side-Quests gibt, die auf verschiedene Tageszeiten angewiesen sind und diese Routinen dann halt ihre Wirkung erzielen). Dennoch hat man sich diese Mühen gemacht. Und da ist es umso mehr schade, nun zu wissen, dass sich angeblich wirklich kein Majoras Mask Remake in der Entwicklung befinden soll. Denn für exakt dieses Spiel könnte man dieses Feature noch einmal mehr ausreizen.
Das habe ich selbst noch nicht gemacht, bin aber mit der Totenschädel-Maske nochmal zu ihr gegangen und dann hatte sie vor Schreck in ihrem Kokiri-Dialekt gesprochen, wo glaube ich sämtliche Sätze mit "Yaha" enden. Das ist nicht nur sehr süß sondern zeigt halt auch nochmal, wie jede Figur, die im Original einfach viel zu kurz kam, nun ein richtiger Charakter ist der ständig was neues zu sagen hat oder was zur In-Game Lore dazu beiträgt. Alleine die Beziehung zwischen Link und Saria (ich bleibe jetzt bei der englischen Variante) profitiert wirklich enorm von diesen Erweiterungen. Sie ist nicht ganz so thirsty auf Link wie Jessie auf Cloud im Final Fantasy Remake, aber da geht schon ordentlich was Ich bin noch nicht so weit, aber ich bin gespannt, ob sie Ruto ebenfalls noch weiter ausgearbeitet haben. Die machte ja nach ihrer Tsundere-Phase nie einen Hehl daraus, dass sie Link gerne heiraten möchte.
Aber das, was in der News beschrieben wurde habe ich so noch nicht probiert.
Das Remake hat auch noch einige interessante Lore-Changes. Einiges davon, um mehr im Einklang mit der Chronologie in Hyrule Historia zu sein. Andere wiederum, um mit einigen Missverständnissen rund um die Sages aufzuräumen. Ein paar kontroverse Dialog-Änderungen wie einen sehr markanten Spruch von Nabooru scheint zumindest außerhalb der japanischen Version etwas "entschärft" worden zu sein.
Aber allgemein gilt: Spielt das Remake. Es ist wirklich verdammt gut geworden. Meine Enttäuschung über den nach wie vor fehlenden Tempel des Lichts und dem fehlen von Master Quest ist wirklich der absoluten Freude über dieses Remakes gewichen
Schon wie damals bekommt man auch ganz andere Dialoge, wenn man die Tempel in verschiedenen Reihenfolgen absolviert.
Aber die Maske der Wahrheit ist einfach mein Highlight. Wie zB Lados dunkle Gedanken im Wald oder das tanzende Paar 😂
Ja, jeden mit der Maske der Wahrheit ansprechen ist einfach Gold wert! 😀
Generell ist es verrückt, dass man praktisch mit jeder Maske jeden NPC anquatschen kann und sie zumindest etwas darauf reagieren. Die oben angesprochene Maske der Wahrheit ist der Hit, aber auch die Masken der verschiedenen Völker sind da beeindruckend. Man sollte mal mit ner Gerudo-Maske rumlaufen und mit allen quatschens *g*
Probiert auch mal auf verschiedene Arten die Lon Lon Ranch als Erwachsener zu verlassen, wenn die Tore von Basil geschlossen werden. Sogar da gibt es verschiedene Dialoge.
Da hat man durchaus an ner schönen Stelle vom Original angeknüpft und sie erweitert. Und es sorgt auch für einen gewissen Entdeckerdrang, weil man einige Dialoge sicher noch nicht gefunden hat.