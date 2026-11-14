Die neue UT Kollektion zu Studio Ghibli von UNIQLO erscheint 2027 auch hierzulande

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Auch Marken rund um Anime und Manga werden regelmäßig aufgegriffen. Jetzt bestätigte UNIQLO, dass die neue Kollektion zu Studio Ghibli auch im Westen verfügbar sein wird. Die neue UT Kollektion „LIVE FOR TODAY, MY DEAR“ von UNIQLO* findet ihr bereits im deutschen Online-Store!

„Die Kollektion präsentiert Designs, die von beliebten Studio-Ghibli-Werken wie Mein Nachbar Totoro, Chihiros Reise ins Zauberland, Das wandelnde Schloss und Das Schloss im Himmel inspiriert sind“, heißt es. Der Verkaufsstart in Deutschland ist für den 21. Januar 2027 geplant.

Die Zusammenarbeit zwischen UNIQLO und Studio Ghibli begann 2022. Die letzte Kollektion gab es 2025. Die neuen Designs sind erstellt unter anderem von der thailändischen Künstlerin Kanyada Phatan und von Studio-Ghibli-Produzenten Toshio Suzuki. Im UNIQLO-Store* könnt ihr euch jetzt schon alle Motive ansehen.

Bildmaterial: UNIQLO