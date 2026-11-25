Mit der Aufnahme von Wave Race: Blue Storm in die GameCube-Spielebibliothek von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket hat Nintendo auch ein neues Update für die dazugehörige App veröffentlicht.

Mit Version 2.2.0 führt Nintendo dabei eine kleine Neuerung ein, die sich einige Fans schon seit längerer Zeit gewünscht haben. Ab sofort könnt ihr nämlich die zusätzlichen Rahmen-Grafiken bei der Darstellung der Spiele deaktivieren. Allerdings gibt es gleich mehrere Einschränkungen.

Eine kleine, aber willkommene Neuerung

Da die meisten Nintendo-Klassiker ursprünglich für das Seitenverhältnis 4:3 ausgelegt waren, bleiben auf modernen Bildschirmen links und rechts neben dem eigentlichen Spielgeschehen freie Flächen. Diese füllt Nintendo standardmäßig mit entsprechenden Rahmen-Grafiken.

Wer darauf verzichten möchte, findet in den Einstellungen der GameCube-App jetzt eine entsprechende Option. Das kleine Symbol zur Anzeige der SpielerInnen bleibt allerdings weiterhin sichtbar.

Ihr solltet außerdem nicht damit rechnen, dass die Spiele dadurch plötzlich im Vollbild dargestellt werden. Das ursprüngliche Seitenverhältnis bleibt weitgehend erhalten. Die Seiten bleiben schlicht schwarz. Der optische Unterschied fällt also durchaus überschaubar aus.

Nintendo-Fans freuen sich trotzdem sehr über das neue Feature. In den Kommentaren zu einem Beitrag bei Nintendo Life loben viele Fans Nintendo diese „längst überfällige“ Entscheidung. Offensichtlich empfanden viele die bisherigen Rahmengestaltungen tatsächlich als störend. Einige wenige geben aber auch zu, keinen Unterschied sehen zu können. Seht nachfolgend zwei Vergleichsbilder, das zweite zeigt die neue Darstellung:

Vorerst nur für GameCube-Spiele

Etwas schade ist, dass Nintendo die neue Einstellung bislang ausschließlich für die GameCube-Spielebibliothek eingeführt hat. Damit profitieren vorerst auch nur BesitzerInnen einer Nintendo Switch 2 von der Neuerung.

Bei den übrigen Nintendo-Classics-Apps, darunter jene für NES, SNES und Nintendo 64, fehlt eine entsprechende Einstellung weiterhin.

Ob Nintendo die Funktion mit zukünftigen Updates auch für die anderen Retro-Spielebibliotheken nachreichen wird, ist bislang nicht bekannt. Wünschenswert wäre es allemal, zumal es sich um eine vergleichsweise kleine Komfortfunktion handelt.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo