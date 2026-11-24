Nintendo hat seiner noch recht überschaubaren GameCube-Spielebibliothek für Nintendo Switch 2 einen weiteren Klassiker spendiert. Ab sofort steht euch ein weiterer Klassiker im Rahmen von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zur Verfügung.

Das Wassersport-Rennspiel erschien ursprünglich 2001 und gehörte damals zum Startaufgebot des Nintendo GameCube. Es handelt sich um Wave Race: Blue Storm – bis heute der letzte eigenständige Ableger der Reihe. Passt hervorragend: Im Nintendo Store* gibt es aktuell 30 Prozent Rabatt auf den GameCube-Controller!

Wenn das Wasser zum eigentlichen Gegner wird

Das besondere Alleinstellungsmerkmal der Reihe war die für damalige Verhältnisse beeindruckende Wasserphysik. Anders als bei klassischen Rennspielen verändern sich die Bedingungen auf der Strecke hier nämlich ständig.

Wechselnde Wetterverhältnisse können eine ruhige Bucht in ein stürmisches Gewässer verwandeln. Entsprechend müsst ihr eure Fahrweise immer wieder anpassen. Auch versteckte Abkürzungen, eine Turbo-Funktion und waghalsige Stunts gehören zum Spielgeschehen.

Neben den klassischen Rennen gegen sieben KontrahentInnen könnt ihr euch im Mehrspielermodus mit bis zu drei weiteren Personen messen oder im Stunt-Modus auf Punktejagd gehen.

Apropos Wasserphysik: Zu diesem Thema haben wir übrigens auch eine interessante Kolumne für euch, die sich mit der Darstellung von Wasser in Videospielen beschäftigt.

Seit 25 Jahren warten Fans auf einen neuen Ableger

Auch der prominente Vorgänger Wave Race 64 ist bereits Bestandteil der N64-Spielebibliothek von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Anders als Blue Storm lässt sich dieser sowohl auf Nintendo Switch als auch auf Nintendo Switch 2 spielen.

Damit sind inzwischen beide 3D-Ableger der Rennspielreihe über Nintendos Abo-Dienst zugänglich. Ein wirklich neues Wave Race lässt hingegen seit mittlerweile 25 Jahren auf sich warten.

Ob Nintendo der Reihe irgendwann noch einmal eine Chance gibt? Gerade mit den technischen Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 wäre ein neues Wave Race mit zeitgemäßer Wasserphysik sicherlich ein interessantes Unterfangen.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo