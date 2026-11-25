Für 69,99 Euro hat Nintendo das neue Zelda: Ocarina of Time an den Start gebracht. Inzwischen verkauft es Amazon auch für 59,99 Euro* – aber es geht noch günstiger. Mit einem aktuellen Angebot landet ihr theoretisch sogar bei 48 Euro! Ein kleines „Opfer“ müsst ihr dafür allerdings erbringen.

Das Opfer: Nintendo Switch Sports Resort. Amazon bietet derzeit nämlich eine Aktion* an, bei der ihr zusätzliche Rabatte erhaltet. Der Haken: Ihr müsst beide Spiele im Bundle kaufen. So landet ihr bei insgesamt gut 95 Euro an der Kasse. Also weniger als 48 Euro pro Spiel, wenn man den Gesamtpreis aufteilt.

Amazon hat eine Aktionsseite* eingerichtet, aber es funktioniert auch, wenn ihr Zelda: Ocarina of Time* und Nintendo Switch Sports Resort* über die normalen Produktseiten in den Warenkorb legt. Beide Spiele sind aktuell ohnehin rabattiert. Geht zur Kasse und ihr bekommt die zusätzlichen Rabatte gutgeschrieben!

Falls euch Amazon „Versand ohne Eile“ anbietet, gibt’s nochmal Rabatt. Dann landet ihr bei exakt 92,98 Euro für beide Spiele. Das sind, wenn man es so rechnen will, nur noch 46,49 Euro pro Spiel. Falls ihr es nicht selbst spielen möchtet, passt Nintendo Switch Sports Resort vielleicht auch gut zum Wunschzettel eines Freundes oder Familienmitglieds.

Aber vielleicht schaut ihr auch selbst mal rein. Ein bisschen Bewegung in der Weihnachtszeit kann ja auch nicht schaden. Immerhin ist Switch Sports Resort der „beste Ableger seit 2009“ – so titelt unser Test.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo