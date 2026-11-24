Auch zu Honkai: Star Rail durften wir im Rahmen unserer Seoul-Reise ein Interview mit dem Lead Game Designer Chengnan An als Teil einer Mediengruppe führen. Dabei haben uns die rundenbasierten Kämpfe besonders interessiert. Mit über 150 Millionen Downloads ist Honkai: Star Rail das wahrscheinlich aktuell größte und beliebteste Spiel mit einem rundenbasierten Kampfsystem.

In Teil 1 des Interviews legen wir den Fokus deshalb auf das Kampfsystem von Honkai: Star Rail und dessen Weiterentwicklung als Teil eines Live-Service-Games über mehrere Jahre hinweg.

Wenig überraschend interessierten sich besonders die französischen Kollegen dafür, ob man auch in China eine Veränderung der Wahrnehmung von rundenbasierten Kämpfen gemerkt hat – etwa in den Analysedaten des Spiels.

Viele jüngere Gamer sehen rundenbasierte Kämpfe als altmodisch an, jedoch zielt Honkai: Star Rail überdurchschnittlich auf die jüngere Zielgruppe ab und auch Clair Obscur: Expedition 33 konnte einen Achtungserfolg erzielen.

Wie sieht man bei HoYoverse den aktuellen Stand des rundenbasierten Kampfsystems? Und als Folgefrage aus der Gruppe: Wie hat man es in der Vergangenheit erweitert und „frisch“ gehalten?

Ein Kampfsystem mit Potenzial

Bei HoYoverse sieht man im rundenbasierten Kampfsystem viel Potenzial, vor allem in Bereichen, in welchen man es weniger erwartet. Dabei hat man in der Vergangenheit in mehreren Spielen Erfahrung mit rundenbasierten Kämpfen gesammelt und die Formel daher über die Jahre weiter verfeinert.

Ein wichtiger Teil davon, rundenbasierte Kämpfe interessant zu gestalten, sind die Kamera und die visuelle Gestaltung sowie ein grundlegendes, erweiterbares Rahmenkonzept der rundenbasierten Kämpfe. Besonders die Kameraführung ist dabei im Fokus.

Die Vorteile des rundenbasierten Kampfes ermöglichen es, die Charaktergestaltung immersiver zu machen. Phainon ist beispielsweise ein Charakter, der Konventionen bricht: Er ist eine heldenhafte Figur, die sich mächtigen Gegnern alleine stellt. Wenn Phainon sich im Kampf verwandelt, verlassen alle seine Teammitglieder das Schlachtfeld, damit die Spieler erleben können, dem Boss alleine gegenüberzustehen.

Wichtig sind auch die Fähigkeitsdarstellungen. Selbst wenn nur ein Charakter auf dem Feld ist, sollen die Spieler die Geschichte hinter ihm und die Spannung des Kampfes spüren.

Charaktere, die es glaubwürdig verkörpern

Eine weitere Besonderheit in Honkai: Star Rail ist, dass die rundenbasierten Kämpfe nicht komplett starr sind, sondern Ultimates auch außerhalb der normalen Zugreihenfolge eingesetzt werden können.

Spieler können die strategische Tiefe rundenbasierter Kämpfe genießen und zugleich selbst den passenden Moment für ihren Ultimate-Einsatz wählen. Deshalb haben viele Charaktere individuell gestaltete Fähigkeiten mit bestimmten Auslösebedingungen und unterschiedlichen Steuerungserlebnissen.

Honkai: Star Rail hat auch früh darauf gesetzt, das grundlegende Kampfsystem bewusst flexibel zu halten, um Raum für künftige Regeländerungen zu lassen – und sie in besonderen Fällen auch zu brechen.

Wichtig sei es, in einem Live-Service-Spiel immer wieder ein frisches Erlebnis zu bieten und auch neue Charaktere zu designen, welche durch das Charakterdesign, die Geschichte und die künstlerische Darstellung die Änderungen glaubwürdig machen.

Manchmal führen sie auch neue Kampfmechaniken und neue Möglichkeiten für die Zusammenstellung des Teams ein. Wenn in Honkai: Star Rail also eine neue Mechanik eingeführt wird, besteht die Herausforderung darin, sicherzustellen, dass sie wirklich ein neues Erlebnis bietet, statt nur die Kombinationen komplizierter zu machen.

Wie seht ihr es: Hat das rundenbasierte Kampfsystem eine Zukunft oder gehört es bei den vielen actionlastigen Rollenspielen heutzutage zu einer altmodischen Nische? Stimmt ihr HoYoverse zu, dass es vor allem an der Präsentation, der Geschichte und regelmäßigen kleineren Regeländerungen und gegebenenfalls auch Regelbrüchen liegt, um das etwas starre Kampfsystem frisch zu halten?

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo