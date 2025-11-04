In diesen deutschen Städten macht die Nintendo-Weihnachtstour 2025 einen Halt

Nintendo hat bekannt gegeben, auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtstour zu veranstalten. Klar, wenn nicht jetzt, wann dann. Die Switch 2 ist in diesem Jahr erschienen und möglichst viele Einheiten will man in diesem Quartal zu den bereits weltweit verkauften, über 10 Millionen „Switch 2“ draufpacken.

In diesem Jahr macht die Weihnachtstour in Berlin, Hamburg, Hannover, Essen, München und Stuttgart einen Halt, wo unter anderem Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Pokémon-Legenden: Z-A anspielbar sind. Zwischen dem 14. November und 20. Dezember besucht Nintendo dabei unterschiedliche Einkaufszentren.

Der Hintergedanke natürlich: Kids verlieben sich und Eltern nehmen die Switch 2 plus Mario Kart World entweder gleich mit oder tun so, als würde das Teil der Weihnachtsmann bringen und bemühen anschließend den Online-Handel. Neben den genannten Spielen gibt es ausschließlich bereits erhältliche Test-Software: die Super Mario Galaxy Collection, Kirby und das vergessene Land und Super Mario Party Jamboree – jeweils mit den beiden „Switch 2“-Inhaltserweiterungen.

Auch für Nintendo-Fans und „Switch 2“-BesitzerInnen lohnt es sich, vorbeizuschauen. Checkt mit eurem Nintendo Account ein und erhaltet „ein kleines Geschenk“ und 100 Platin-Punkte. Los geht es am 14. November im ALEXA in Berlin. Alle weiteren Tourdaten entnehmt ihr der unten angefügten Grafik.

Die Tourdaten:

Bildmaterial: Nintendo