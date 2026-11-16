Eines der seltensten Pokémon-Spiele ist wieder aufgetaucht – und Fans sind stinksauer

Die Pokémon-Reihe hat in ihren mittlerweile 30 Jahren so einige ungewöhnliche Ableger hervorgebracht. Während sich die meisten Fans wohl noch an Pokémon Pinball oder die „Mystery Dungeon“-Reihe erinnern, dürfte ein ganz bestimmtes Nintendo-DS-Spiel selbst eingefleischten Pokémon-KennerInnen kaum etwas sagen.

Die Rede ist von PokéPark Fishing Rally DS, auch bekannt als Pokémon Fishing Contest DS. Das Spiel galt über zwei Jahrzehnte als praktisch verschollen. Jetzt ist ein offenbar funktionsfähiges Exemplar aufgetaucht.

Ein Pokémon-Spiel, das es nur im Freizeitpark gab

Die Besonderheit: PokéPark Fishing Rally DS war im Sommer 2005 ausschließlich im japanischen PokéPark in Nagoya und 2006 in Taiwan erhältlich. BesucherInnen konnten das Spiel über die „Download Play“-Funktion des Nintendo DS herunterladen.

Dauerhaft behalten ließ sich der Titel allerdings nicht. Nach dem Ausschalten der Konsole verschwand das heruntergeladene Spiel wieder. Entsprechend schwierig ist es heute, eine funktionsfähige Version aufzutreiben.

Inhaltlich erwartete die BesucherInnen ein kleines Angelspiel. Mit der virtuellen Angelrute konnten sie Wasser-Pokémon aus den ersten drei Generationen fangen, darunter Karpador, Goldini und Barschwa.

Die Fänge wurden anschließend anhand von Level, Gewicht und Seltenheit bewertet. Sogar Shiny-Pokémon waren vertreten. Die fünf besten Fänge konnten auf einen Server übertragen werden, wo eine Rangliste die 50 erfolgreichsten Ergebnisse präsentierte.

Sammler zeigt funktionsfähiges Modul

Nun hat sich der Pokémon-Sammler und Content-Creator Daniel Quadri via IGN mit einem besonderen Fund gemeldet. Er besitzt nach eigenen Angaben ein funktionsfähiges Modul mit PokéPark Fishing Rally DS.

In einer Demonstration startete er das Spiel auf einem New Nintendo 2DS XL und zeigte, dass sich der Titel sogar weiterhin über die Download-Spiel-Funktion an andere kompatible Konsolen übertragen lässt.

Das Modul hat Quadri inzwischen bei der Bewertungsstelle PSA zur Authentifizierung und langfristigen Aufbewahrung eingereicht. Pokémon-Fans passt das natürlich gar nicht, wie Dexerto berichtet. Quadri hätte das Spiel stattdessen verfügbar machen sollen. Den Tweet dazu wiederum zitierte PM Studios CEO Michael Yum, der nach einigen Angaben ein „riesiges Geheimnis“ um die Sache habe. Er wolle es bald enthüllen.

Klingt danach, als habe Michael Yum auch eine der Cartridges. Vielleicht war er zuletzt bei einer Auktion erfolgreich? Bereits Anfang August tauchte nämlich ein entsprechendes Modul bei einem deutschen eBay-Verkäufer auf, der dafür eine stattliche Summe verlangte.

In der damaligen Artikelbeschreibung erklärte der Verkäufer, dass die Cartridge aus einem privaten Konvolut stamme und ihre genaue Herkunft unbekannt sei. Bei einem Test habe sich lediglich ein japanisches Programm starten lassen, das offenbar mit der Ranglistenfunktion zusammenhing. Weitere Funktionen seien nicht überprüft worden. Die Auktion ist inzwischen beendet und das Modul wurde verkauft. Quadri gibt an, er habe ein anderes Modul.

So oder so ist der Fund ein interessantes Stück Pokémon-Geschichte. Gerade bei solchen zeitlich und örtlich begrenzten Spielen zeigt sich, wie schnell Videospiele ohne entsprechende Archivierung für immer verloren gehen können.

via GameRant, IGN, Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc.