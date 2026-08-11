Stardew Valley trifft Moonlighter: In diesem Cozy-Game führt ihr eine Herberge für Monster

Cozy-Games gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, doch Monsterest versucht sich an einer durchaus charmanten Mischung. Laut GameRant verbindet das Pixel-Abenteuer Elemente einer Lebenssimulation im Stile von Stardew Valley mit dem Management eines eigenen Geschäfts, wie man es etwa aus Moonlighter kennt. Statt eines gewöhnlichen Ladens betreibt ihr allerdings eine Herberge für Monster.

Entwickelt und veröffentlicht wird Monsterest vom Indie-Entwickler Sile. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum sowie Unterstützung für deutsche Sprache gibt es bislang noch nicht, dafür könnt ihr bereits jetzt eine kostenlose Demo auf Steam ausprobieren.

Vom Gast zum treuen Begleiter

Das Herzstück des Spiels ist eure Herberge. Jeden Tag treffen neue Monster mit unterschiedlichen Bedürfnissen ein. Ihr baut und dekoriert Zimmer, bereitet Mahlzeiten zu und stellt Möbel her, die sich sogar individuell einfärben lassen. Für benötigte Ressourcen müsst ihr wiederum selbst aktiv werden und beispielsweise Holz sammeln.

Wie gut ihr eure Gäste behandelt, wirkt sich auf die Bewertung der Herberge aus. Mit einem steigenden „Stay Rating“ werden weitere Monster angelockt und neue Möbelrezepte freigeschaltet.

Einiges zu entdecken

Dabei bleiben eure Gäste nicht einfach anonyme KundInnen. Ihr könnt Freundschaften mit ihnen schließen und sie schließlich als Begleiter mitnehmen. Gemeinsam geht es dann etwa zum Angeln, Jagen oder Holzhacken. Eure Monsterfreunde lassen sich zudem mit neuen Outfits und besseren Werkzeugen ausstatten – und werden mit wachsender Freundschaft immer hilfreicher.

Auch außerhalb der Herberge gibt es einiges zu entdecken. Die Spielwelt hält versteckte Schatztruhen, Ressourcen und neue Kochrezepte bereit, während ein Forschungssystem zusätzliche Beschäftigung verspricht.

Der Trailer:

via GamerRant, Bildmaterial: Monsterest, Sile