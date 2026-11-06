Aktualisierter Ausblick: Mit diesen First-Party-Games geht Nintendo in die nächsten Monate

Im aktuellen Geschäftsbericht hat Nintendo wie immer auch einen Ausblick auf kommende First-Party-Games gegeben. Es zeigt sich: Die nächste Nintendo Direct kann kommen.

Die Liste der Nintendo-Spiele, die im bevorstehenden Weihnachtsquartal und danach erscheinen sollen, ist zwar noch recht lang. Aber Spiele wie Pokémon Wind und Welle sowie Xenoblade Genesis dürften sich für die meisten noch sehr fern anfühlen.

Abseits von Metroid Ravenous ist der Weg ins Frühjahr gespickt mit (teilweise erweiterten) Neuveröffentlichungen wie Pikmin 4 + Dandori-Akademie, der Nintendo Switch 2 Edition von Xenoblade Chronicles 3 oder der Definitiven Edition von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, das streng genommen von Koei Tecmo entwickelt, aber im Westen von Nintendo veröffentlicht wird.

Im Frühjahr erwartet uns dann Kirby and the World Beyond. Bis dahin dürfen sich Nintendo-Fans aber auch noch das Line-up der letzten Monate gönnen, das üppig war: Mit Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Splatoon Raiders, Fire Emblem: Fortune’s Weave und zuletzt Zelda: Ocarina of Time gab es zahlreiche Exklusivspiele.

Gerüchte um die nächste Nintendo Direct gibt es bekanntlich immer, auch wenn zurzeit etwas Ruhe eingekehrt ist, da die letzte Direct erst einige Wochen zurückliegt und im Weihnachtsgeschäft üblicherweise keine Direct ausgestrahlt wird. Seht nachfolgend den Ausblick von Nintendo aus dem Geschäftsbericht.

Der Ausblick:

Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment