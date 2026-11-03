Square Enix verscherbelt Final Fantasy VII Remake und Rebirth für Switch 2 für unter 10 Euro

Square Enix hat im Nintendo eShop einen neuen Sale gestartet, der es insbesondere für Final-Fantasy-Fans in sich hat. Während die Rabatte für Spiele wie Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles oder Octopath Traveler typisch ausfallen, geht es für die ersten beiden Teile der Remake-Trilogie rasant im Preis herunter. Und zwar wirklich rasant.
Final Fantasy VII Remake Intergrade ist aktuell im Nintendo eShop für 9,99 Euro zu haben. Das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent auf die UVP von 49,99 Euro. Final Fantasy VII Rebirth gibt es gar für 8,99 Euro – hier warten 85 Prozent Rabatt.
Zuletzt verwies Director Naoki Hamaguchi in Interviews darauf, dass sich die ersten beiden Remake-Teile nach der Ankündigung von Final Fantasy VII Revelation „extrem gut“ verkaufen würden. Das Momentum will Square Enix offensichtlich halten.
Schaden kann es nicht: Als Teil einer in sich aufbauenden Trilogie hat Final Fantasy VII Revelation naturgemäß bessere Karten, je häufiger sich die Vorgänger verkauft haben. Dabei sollen neben den Portierungen für Xbox und Nintendo Switch 2 nun auch heftige Rabatte helfen.
Je nach Zeitmanagement dürfte es für Interessierte so langsam höchste Zeit werden. Am 8. April 2027 wird Final Fantasy VII Revelation die Remake-Trilogie zum Abschluss bringen. Erst vor wenigen Tagen präsentierte Square Enix ausführliches Gameplay aus der „Switch 2“-Version von Revelation.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO
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