Seit gestern könnt ihr euch im deutschen Nintendo Store* einen Navi-Anhänger für 500 Platin-Punkte holen und die treue Fee damit immer an eurer Seite tragen. Es handelt sich um die physische Gratis-Prämie zu Zelda: Ocarina of Time, auf die Fans lange gewartet haben.

Und weil der Mensch ja gerne hat, was er nicht bekommen kann, schauen wir uns heute auch noch die Prämien an, die Nintendo of America den Zelda-Fans spendiert hat. Dort gibt es fast immer andere Boni als bei uns in Europa.

Viel aufregender sind die beiden Pins zu Ocarina of Time und anlässlich des 40. Jubiläums von Zelda wahrscheinlich auch nicht. Was es den Zelda-Fans allerdings angetan hat, ist das Display zu „The Legend of Zelda“ aus Metall, das seit September im amerikanischen Nintendo Store erhältlich ist. Oder war – es ist natürlich inzwischen ausverkauft. 1.000 Platin-Punkte würde es kosten – hättet ihr sie aufgebracht?

Das Display zeigt das klassische Boxart des Originalspiels. Und wahrscheinlich ist es auch deshalb so beliebt, weil Nintendo schon zuvor das Sammelfieber geweckt hat. In Amerika gab es bereits solche Displays zu Super Mario World, Metroid und den „Super Mario Bros.“-Spielen.

Die aktuellen Zelda-Displays gehen bei eBay für 30 bis 40 Euro weg. Wenn ihr sie euch kaufen wollt, müsst ihr etwa den gleichen Betrag noch einmal für den Versand nach Europa berappen. Ein teurer Sammelspaß. Dann vielleicht doch lieber der Navi-Anhänger* aus dem deutschen Nintendo Store.

Bilder der US-Boni:

Bildmaterial: Nintendo