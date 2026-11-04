Der neue „Final Fantasy“-Ableger ist in Japan der stärkste der letzten 10 Jahre

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 19. bis zum 25. Oktober 2026 sind wir euch noch schuldig und wir wollen sie euch gern nachreichen. Denn mit Nintendo Switch Sports Resort und Final Fantasy Resonance gab es zwei spannende Neueinsteiger!

Dabei hat Nintendo Switch Sports Resort – wie auch in Deutschland – die Nase vorn. Jedenfalls auf den ersten Blick. Final Fantasy Resonance ist aber nunmal für mehrere Plattformen erschienen und die Famitsu-Charts bilden jede Plattform einzeln ab. Kumuliert landet „Resonance“ aber bei 133.191 Einheiten und übertrifft Sports Resort dabei um das Doppelte.

Die „Switch 2“-Fassung ist dabei trotz Game Key Card und nach wie vor kleinerer Hardwarebasis (gegenüber den PS5-Modellen) die meistverkaufte Plattformversion, wenn auch nur knapp. Die kumuliert gut 133.000 Einheiten bedeuten den zweitgrößten Launch eines „Final Fantasy“-Ablegers in den letzten Jahren, wie Game Data Library weiß.

Dabei reiht sich „Resonance“ nur hinter dem Crisis Core Remaster (PS5, PS4, Switch) ein. Der Launch von „Resonance“ war aber stärker als jene beispielsweise von Stranger in Paradise mit nur 46.849 Einheiten, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles mit 81.901 Einheiten oder auch die etwas weiter zurückliegenden Spin-offs Dissidia Final Fantasy NT, World of Final Fantasy.

Auch der Vergleich mit anderen HD-2D-Spielen ist spannend. Hier zieht Final Fantasy Resonance nur gegen die Remakes der Erdrick-Trilogie von Dragon Quest den (allerdings deutlich) kürzeren. Es launchte aber stärker als die Octopath-Spiele, Live A Live oder Triangle Strategy.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo, 10/22/26) – 64.632 (New) [SW2] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 10/22/26) – 52.268 (New) [PS5] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 10/22/26) – 50.452 (New) [NSW] Final Fantasy Resonance (Square Enix, 10/22/26) – 30.471 (New) [PS5] Call of Duty: Modern Warfare 4 (Activision, 10/23/26) – 12.816 (New) [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 9.671 (1.103.098) [SW2] One Piece: Grand Gourmet (Bandai Namco, 10/22/26) – 5.631 (New) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 4.682 (1.637.979) [SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo, 09/17/26) – 4.393 (182.148) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 3.682 (3.054.094)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 21.792 (6.452.619)

PS5 Digital – 15.640 (1.496.165)

Switch (OLED) – 2.246 (9.649.734)

Switch Lite – 2.079 (7.045.651)

Switch – 591 (20.314.740)

Xbox Series X – 312 (329.591)

PS5 Pro – 277 (371.248)

Xbox X Digital – 202 (34.723)

PlayStation 5 – 91 (5.920.740)

Xbox Series S – 67 (343.233)

via Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse