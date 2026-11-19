Der neueste Trailer zum kostenlosen Dress-up-Open-World-Gacha-Spiel Infinity Nikki hat eine erneute Kontroverse ausgelöst. PaperGames scheint ein Händchen für kontroverses Marketing und Boykottaufrufe zu haben – oder im Falle von Infinity Nikki für #Girlcott-Aufrufe.

Nicht nur das Färbesystem rund um die Kostüme wurde in der Vergangenheit als kontrovers und zeitaufwendig wahrgenommen, auch die Stardew-Valley-Kollaboration, der Umgang mit Leaks, die Vereinfachungen der Handlung und das „Möbel-Gate“ haben im Westen zu einem Rückgang der Spielerzahl geführt.

Ein schwebendes Fahrzeug und die politische Einstellung der Musk-Familie

Die neueste Kontroverse dreht sich um Elon Musks Mutter Maye Musk. Im neuesten Trailer, der das Update „Cicia“ vorstellt, ist Maye Musk als Sprecherin zu hören und präsentiert ein futuristisches Schwebefahrzeug – ein Schelm, wer dabei an den Tesla-Stunt denkt, der kürzlich in den sozialen Medien viral ging.

Einigen westlichen Fans gefällt die Nähe des Spiels zur Familie Musk nicht. Kritisiert wird vor allem Elon Musk, eine politisch lautstarke und einflussreiche Person mit häufig problematischen gesellschaftlichen Ansichten. Wohl ein Grund, warum PaperGames das Promo-Video nur auf chinesischen Plattformen veröffentlicht hat.

Denn sicherlich verfolgte man eine ganz andere Absicht: In China ist Maye Musk eine bekannte Persönlichkeit, die als Model, Autorin und Werbeperson auftritt. Ihr Image als erfolgreiche Frau in ihren Siebzigern, die weiterhin als Model arbeitet, spricht vor allem das chinesische Publikum des Spiels an – besonders Frauen, die sich für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Inhalte interessieren.

Maye Musk ist ein erfolgreiches Model, eine Autorin und eine bekannte Werbepersönlichkeit. Ihre Memoiren wurden bei chinesischen Leserinnen und Lesern beliebt, und sie trat in Kampagnen und Werbeveranstaltungen für Marken wie OPPO, Fila und JNBY auf.

Dennoch mischte sich auch Maye Musk öffentlich in den amerikanischen Wahlkampf ein, bevor ihre Anwälte ihr nachdrücklich klarmachten, dass es keine gute Idee sei, amerikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu illegalen Handlungen aufzufordern und den Demokraten Wahlbetrug zu unterstellen.

Unterschiedliche Wahrnehmungen in China und den USA

Fans im Westen drohen deshalb mit einem erneuten Boykott des Spiels. „Wenn sie Tesla bewerben oder ihn im Spiel erwähnen, höre ich zu 100 Prozent damit auf“, schrieb ein Reddit-Nutzer. „Warum wollen sie diesen Mann in ein girly Fashion-Spiel einbauen, und wenn sie eine Kooperation mit einer Automarke wollten, warum nicht mit einer chinesischen?! Infold ist besessen davon, negative Aufmerksamkeit zu bekommen, das schwöre ich.“

Die Debatte zeigt dennoch, wie unterschiedlich politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Perspektiven auf dieselbe Werbemaßnahme wirken können. Für den chinesischen Markt ist Maye Musk eine etablierte Werbepersönlichkeit, während sie im Westen vor allem als Mutter eines kontroversen Tech-Unternehmers wahrgenommen wird.

Elon Musk ist aktuell wieder im Fokus der politischen Diskussion: Durch seine politische Aktivität im Department of Government Efficiency (DOGE) und den damit verbundenen Stellenabbau von bis zu 1.700 Personen in der US-Luftfahrtbehörde FAA sowie weiterer Sparmaßnahmen wird ihm eine Teilschuld am kürzlichen großflächigen Ausfall des Kommunikations- und Radarsystems zugeschrieben. Dieser führte zu einem fast fünfstündigen landesweiten Startstopp und damit zu Zehntausenden von Flugausfällen sowie zahlreichen Verspätungen.

Ob aus der Kontroverse tatsächlich ein Boykott wird, bleibt offen. Bislang deuten die Diskussionen in westlichen Communitys nicht darauf hin, dass sich eine größere Bewegung formiert. Auch die wirtschaftlichen Folgen dürften überschaubar bleiben, da ein großer Teil der Einnahmen von Infinity Nikki aus China stammt.

via The Gamer, Bilibili, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames