Die Nominierungen für die diesjährigen The Game Awards stehen fest. Während sich Nintendo mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Rockstar Games mit Grand Theft Auto VI Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung als Spiel des Jahres machen dürfen, fehlt ein anderer großer Name überraschend in der wichtigsten Kategorie: Sony.

Und das ist tatsächlich eine kleine Besonderheit. Denn erstmals seit zwölf Jahren wurde kein von Sony veröffentlichtes Spiel für den Titel Game of the Year nominiert.

Eine beeindruckende Serie geht zu Ende

Seit 2015 war Sony bei jeder Ausgabe der Game Awards mit mindestens einem eigenen Titel in der wichtigsten Kategorie vertreten. Den Anfang machte damals Bloodborne, zuletzt setzte Death Stranding 2 die Serie im vergangenen Jahr fort.

Insgesamt kommt Sony damit auf 14 Nominierungen und drei Siege in der Kategorie Game of the Year. Die begehrte Auszeichnung sicherten sich God of War (2018), The Last of Us Part II (2020) und Astro Bot (2024).

Damit ist Sony bislang sogar der erfolgreichste Publisher in dieser Kategorie. In den Jahren 2018, 2020 und 2022 schafften es jeweils gleich mehrere Sony-Titel unter die Nominierten. Ein Kunststück, das ansonsten nur Nintendo in den Jahren 2017 und 2023 gelang.

2026 ist nun erst das zweite Jahr seit Bestehen der Game Awards, in dem Sony keinen Kandidaten für den Hauptpreis stellt. Zuletzt war das bei der allerersten Veranstaltung im Jahr 2014 der Fall.

Wolverine und Saros gehen nicht ganz leer aus

Dabei hatte Sony durchaus einige potenzielle Kandidaten im Rennen. Weder Marvel’s Wolverine noch Saros oder Marathon konnten sich allerdings einen Platz unter den sechs Nominierten sichern.

Ganz ohne Nominierungen bleibt PlayStation dennoch nicht. Saros ist beispielsweise als bestes Actionspiel nominiert. Außerdem dürfen sich Rahul Kohli für seine Rolle in Saros und Liam McIntyre für Marvel’s Wolverine Hoffnungen auf die Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung machen.

Marvel’s Wolverine ist darüber hinaus in der Kategorie Innovation in Accessibility vertreten.

Die Konkurrenz um den Hauptpreis ist in diesem Jahr allerdings auch besonders groß. Mit Grand Theft Auto VI, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Phantom Blade Zero und Control Resonant stehen gleich sechs namhafte Titel zur Wahl.

Ob Sony im kommenden Jahr wieder an seine Erfolgsserie anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Die GewinnerInnen der diesjährigen Game Awards werden jedenfalls in der Nacht zum 11. Dezember bekannt gegeben.

Überrascht euch das Fehlen von Sony in der wichtigsten Kategorie? Oder findet ihr, dass die sechs nominierten Spiele ihre Plätze verdient haben?

via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment