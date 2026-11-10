System-Update für Switch 2 bringt neues Feature und schließt eine Sicherheitslücke

Mit dem neuesten System-Update für Switch 2 und Switch auf Version 23.5.0 bietet sich Nintendo-Fans endlich die Möglichkeit, Spiele zu verschenken. Das funktioniert allerdings nur mit Familiengruppenmitgliedern im Nintendo Account.
Die neue Funktion wird am 17. November verfügbar sein. Daneben gibt es weitere kleinere Updates und das Schließen einer bekannten Sicherheitslücke. Das Update ist ab sofort verfügbar und kann über die Systemeinstellungen heruntergeladen werden.
Dazu gibt es neben den üblichen allgemeinen Anpassungen und Fehlerbehebungen auch eine neue Funktion, die es ermöglicht, Barrierefreiheitsfunktionen während der Erstinbetriebnahme einzurichten. Die Funktion wurde auch für die portugiesische Sprache ergänzt.
Die geschlossene Sicherheitslücke war offenbar zumindest für Nintendo kritisch: Die Spiele SmileBasic und Civilization 7 ermöglichten es, das Sicherheitssystem der Switch 2 zu umgehen, was etwa zur Entwicklung erster Homebrew-Software führte. Dies führte laut Medienberichten auch zu einem Auslieferungsstopp sowie einem Rückruf physischer Editionen von Civilization 7.
Wie die Versionsnummer andeutet, ist das Update nicht so umfangreich wie die vorherigen Updates, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden. Das größte Update der letzten Monate war das Update 23.0.0 im September, mit einer Verbesserung der VRR-Funktion für Fernseher, Systemtransfer, GameChat-Verbesserungen und Virtual-Game-Card-Optionen. Außerdem konnten Miis per QR-Code verbreitet werden und die Spielzeit eines Spiels wird nun geräteübergreifend zusammengefasst angezeigt.
via Nintendo, Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo
1 Kommentar
Es wäre auch komplett absurd gewesen, wenn es da nicht einen Catch geben würde. Daher blieb ich so lange skeptisch, bis ich auf die News geklickt habe. Digitale Titel an einen anderen Nintendo-Account zu verschenken, ohne, dass es da eine weitere Hürde gibt (nämlich dies ausschließlich auf Familiengruppenmitgliedern zu beschränken), ich glaube, aus dem Staunen wäre ich da nicht mehr rausgekommen. Auf Steam ein alter Hut und auf Xbox müsste es ebenfalls gehen, da mir bei gekauften Titeln auch immer noch ne Geschenkoption angezeigt wird. Nintendo nähert sich dieser Revolution an, Sony bietet es gar nicht an. Als ich noch auf dem PC deutlich aktiver war, war es immer schön, wenn ich meiner Freundin mal ein Spiel von ihrer Wunschliste kaufen konnte oder sie mir. Aber irgendwo scheinen die Plattformhalter da Hürden zu sehen. Wieso man also das Feature auf Familiengruppenmitglieder beschränkt ist halt ein Nintendo-Klassiker. Eine simple Idee hat einen Haken.
Der Switch 2-Hack dürfte Nintendo ärgern. Genau das wollte man diesmal verhindern. Und das ganze durch so einen simplen Exploit. Und dann auch noch bei Civ 7. Es wird zwar noch ne Weile dauern, bis das komplette System dann auch geknackt ist, aber was da nun im Gange ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ich hoffe nur, niemand ist so naiv und nutzt Homebrew und ist zeitgleich noch mit seinem richtigen Nintendo-Account angemeldet.