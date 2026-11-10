System-Update für Switch 2 bringt neues Feature und schließt eine Sicherheitslücke

Mit dem neuesten System-Update für Switch 2 und Switch auf Version 23.5.0 bietet sich Nintendo-Fans endlich die Möglichkeit, Spiele zu verschenken. Das funktioniert allerdings nur mit Familiengruppenmitgliedern im Nintendo Account.

Die neue Funktion wird am 17. November verfügbar sein. Daneben gibt es weitere kleinere Updates und das Schließen einer bekannten Sicherheitslücke. Das Update ist ab sofort verfügbar und kann über die Systemeinstellungen heruntergeladen werden.

Dazu gibt es neben den üblichen allgemeinen Anpassungen und Fehlerbehebungen auch eine neue Funktion, die es ermöglicht, Barrierefreiheitsfunktionen während der Erstinbetriebnahme einzurichten. Die Funktion wurde auch für die portugiesische Sprache ergänzt.

Die geschlossene Sicherheitslücke war offenbar zumindest für Nintendo kritisch: Die Spiele SmileBasic und Civilization 7 ermöglichten es, das Sicherheitssystem der Switch 2 zu umgehen, was etwa zur Entwicklung erster Homebrew-Software führte. Dies führte laut Medienberichten auch zu einem Auslieferungsstopp sowie einem Rückruf physischer Editionen von Civilization 7.

Wie die Versionsnummer andeutet, ist das Update nicht so umfangreich wie die vorherigen Updates, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden. Das größte Update der letzten Monate war das Update 23.0.0 im September, mit einer Verbesserung der VRR-Funktion für Fernseher, Systemtransfer, GameChat-Verbesserungen und Virtual-Game-Card-Optionen. Außerdem konnten Miis per QR-Code verbreitet werden und die Spielzeit eines Spiels wird nun geräteübergreifend zusammengefasst angezeigt.

via Nintendo, Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo