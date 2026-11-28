Nach unserem ersten Teil des Interviews zu Honkai: Star Rail sprechen wir in Teil 2 mit dem Produzenten Chengnan An über die Entwicklung von HoYoverse-Spielen im Allgemeinen, über bevorstehende Kollaborationen und über die Suche nach neuen Zielgruppen und Spielern – vielleicht auch auf der Switch 2.

Erst vor wenigen Wochen enthüllte das Team hinter Genshin Impact, dass die Entwicklung deutlich komplexer abläuft, als man es sich als SpielerIn vorstellt. Dort wurde preisgegeben, dass konstant an etwa zwölf Versionen des Spiels parallel gearbeitet wird, was auf eine Entwicklungszeit zwischen einem und eineinhalb Jahren schließen lässt. Ist das bei Honkai: Star Rail ähnlich?

Natürlich steht auch Honkai: Star Rail als langfristig betriebenes Live-Service-Spiel vor Herausforderungen wie Genshin Impact. Für die meisten Charaktere dauert die Produktion mehr als ein halbes Jahr, bei anderen beginnt die Entwicklung etwa ein Jahr im Voraus.

Die Planung künftiger Versionen startet deshalb mehr als ein Jahr im Voraus, insbesondere wenn man frühe Konzepte einrechnet. Größere Inhalte, die möglicherweise Auswirkungen auf die Geschichte haben, werden deutlich früher geplant. Bei anderen Inhalten ist man dagegen etwas flexibler und orientiert sich an bereits veröffentlichten Spielinhalten, was mehr Spielraum in der Entwicklung bietet.

Die langfristig geplanten Handlungen berühren die Fans

Die Äonin Aha ist beispielsweise so ein Fall: Bereits vor der Veröffentlichung von Version 4.0 stand fest, dass man sie in verschiedensten Formen nutzen und sie auch als spielbare Charakterin einbauen möchte.

Dennoch wollte man sich nicht von Beginn an endgültig festlegen, um in der Entwicklung flexibel zu bleiben und den Fans ein noch besseres Spielerlebnis zu bieten. Dazu gehörten Grundlagen sowohl im Handlungsbogen als auch in den Mechaniken des Pfads der Ekstase.

Darauf ist man innerhalb des Teams auch stolz: In den vergangenen Jahren sieht man immer wieder bei Vor-Ort-Veranstaltungen Fans, welche von den Geschichten, Charakteren und anderen Teilen des Spiels berührt wurden – und in der Konsequenz dazu führen, dass diese mit größerer Entschlossenheit leben.

Zielgruppenerweiterung und eine mögliche „Switch 2“-Version

Ob auch „Switch 2“-Besitzer in Zukunft die Honkai-Spiele erleben dürfen, das lässt man im Interview jedoch offen. Honkai: Star Rail hat stets darauf abgezielt, so viele SpielerInnen wie möglich zu erreichen. „Da jede Plattform ihre eigenen Eigenschaften hat, berücksichtigen wir bei der Entscheidung, ob wir eine Plattform unterstützen, das Spielerlebnis, die Steuerung, die Kompatibilität der Bedienelemente und die technische Leistung“, heißt es. Momentan könne man jedoch keine weiteren Informationen zu einer „Switch 2“- Version geben.

Allgemein sei es eine Herausforderung, sicherzustellen, dass bestehende Spieler die neuen Inhalte als frisch empfinden, während neue Spieler sich nicht von der Menge an Inhalten überfordert fühlen. Das Kernkonzept der neuen Inhalte müsse deshalb in sich stimmig sein.

Kollaborationen und glaubwürdige Einbindung der neuen Elemente

Da wir in der Redaktion mehrere „Zenless-Zone-Zero“-Fans haben, hat uns natürlich das Thema Kollaborationen besonders interessiert – und auch weitere Journalisten sind in der Folge auf das Thema eingestiegen. Manche Fans waren bei der Ankündigung etwas besorgt, dass Kafka und Robin den bereits vorhandenen Charakteren in Zenless Zone Zero zu ähnlich sein könnten – sowohl in Bezug auf die Geschichte als auch auf den Spielstil.

Umgekehrt hat Honkai: Star Rail mit Astra Yao einen Charakter, der Kafka relativ ähnlich ist. Wie stellt man bei HoYoverse sicher, dass die Charaktere ihre Identität aus ihren ursprünglichen Spielen bewahren, sich zugleich voneinander und von den bereits vorhandenen Charakteren des Spiels, in das sie kommen, klar unterscheiden?

Bei HoYoverse gibt man sich selbstbewusst: Man hatte bereits zwei externe Kollaborationen mit Fate. Daher verfügt man bereits über viel Erfahrung Kollaborationen. Wichtig seien im Detail die Persönlichkeit der Charaktere, die Art und Weise, wie sie dargestellt werden sollen, sowie ihr visuelles Design und ihre Modelle. Wie alles am Ende aussehen wird, dürft ihr gespannt sein – die neuen Charaktere wurden bereits vorgestellt, spielen dürft ihr sie bald.

Besonders im Kontext von Planarcadia bieten sich zudem Kollaborationen an, fanden andere Journalisten. Das Worldbuilding von Honkai: Star Rail ist ziemlich inklusiv; es ist eine offene Welt. Deshalb freut man sich bei HoYoverse über das Lob zu Planarcadia und die Möglichkeit, in diesem Jahr bereits zwei Kollaborationen zu haben.

Aber man freut sich genauso über weitere Kollaborationen, etwa mit Fortnite. Man ist stets offen für verschiedene Arten von Kollaborationen und arbeitet auf unterschiedliche Weise mit verschiedenen Marken zusammen.

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo