Toei Animation und Entwickler Studio51 haben die Adaption zu Expelled from Paradise im Westen veröffentlicht. Die Visual Novel basiert auf dem Film von 2014 und ist jetzt weltweit für Steam und Nintendo Switch erhältlich.

„Die Geschichte spielt im Jahr 2400 und begleitet Angela Balzac und ihren Partner Dingo bei der Erforschung mysteriöser neuer Lebensformen, die sich über die Erdoberfläche ausbreiten. Während sich verschiedene Kräfte in der Wüstenstadt Svarga zusammenlaufen, entdecken die Spieler eine originelle Geschichte voller Science-Fiction, Geheimnisse und Verschwörungen“, führt man ein.

Ein verzweigtes Erzählsystem (K2-System) sorgt dafür, dass Entscheidungen des Spielers Angelas Reise beeinflussen, was zu mehreren Endings führt. Die westliche Version bietet japanische Sprachausgabe und englische Texte.

Originalautor Shitaro Teshirogi fühlt sich jedenfalls geehrt. Er war auch für das neue Szenario zuständig. „Als ich gebeten wurde, nach mehr als einem Jahrzehnt zu Expelled from Paradise zurückzukehren – diesmal in Form eines Spielszenarios –, hatte das für mich eine persönliche Bedeutung: eine Art Revanche gegen den unerfahrenen Autor, der ich bei meinem Debüt war“, wird Teshirogi zitiert.

Und weiter: „Vor allem aber habe ich mir zum Ziel gesetzt, eine Geschichte zu schreiben, die die Spieler einfach als Science-Fiction-Unterhaltung genießen können. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit.“ Ihr findet Expelled from Paradise -The Stellar Angel- bei Steam. Wir konnten die Switch-Version im deutschen eShop nicht finden – eine Anfrage zur Verfügbarkeit hierzulande läuft.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Expelled from Paradise -The Stellar Angel-, Toei Animation, Studio 51