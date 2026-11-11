Nintendo startet Projekt, um Wissen und Material für nächste Generationen zu sichern

Nintendo blickt auf eine mittlerweile über 135-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Gerade im Videospielbereich hat sich über die Jahrzehnte einiges angesammelt: von alten Konsolen und Spielen bis hin zu Entwicklungsdokumenten, Prototypen und technischen Aufzeichnungen. Damit dieses Wissen nicht irgendwann verloren geht, möchte Nintendo nun offenbar stärker in die Archivierung investieren.

Wie aus einer neuen Stellenausschreibung von Nintendo of America hervorgeht, sucht das Unternehmen derzeit nach einem sogenannten „Digital Archivist“. Die Aufgabe: historische Materialien systematisch erfassen, organisieren und für kommende Generationen bewahren.

Nintendo möchte auch das Wissen seiner MitarbeiterInnen erhalten

Konkret soll die gesuchte Fachkraft ein digitales Archiv für historische Hardware- und Softwareinformationen aufbauen. Dazu gehören unter anderem technische Unterlagen, Entwicklungsdokumentationen und weitere Materialien zu älteren Nintendo-Systemen.

Dabei geht es nicht nur darum, alte Dateien irgendwo abzuspeichern. Vielmehr sollen Strukturen geschaffen werden, mit denen sich die Informationen auch in Zukunft problemlos finden und verwenden lassen.

Besonders interessant ist ein weiterer Bestandteil der Stellenausschreibung: Langjährige MitarbeiterInnen und Fachleute sollen interviewt werden, um ihr Wissen über frühere Entwicklungen und Arbeitsprozesse festzuhalten.

Gerade bei einem Unternehmen wie Nintendo, das auf zahlreiche erfahrene EntwicklerInnen zurückgreifen kann, dürfte sich über die Jahrzehnte einiges an Wissen angesammelt haben, das bislang womöglich nur in den Köpfen einzelner Personen existiert.

Die Stelle ist zunächst auf zwölf Monate befristet. Offenbar soll in dieser Zeit vor allem die Grundlage für ein langfristig nutzbares Archiv geschaffen werden.

Spiele bewahren – aber nicht unbedingt für alle

Grundsätzlich ist das natürlich eine erfreuliche Entwicklung. Schließlich geht es bei der Bewahrung von Videospielgeschichte nicht nur darum, alte Spiele weiterhin spielbar zu halten. Auch Entwicklungsprozesse, verworfene Ideen und technische Hintergründe gehören dazu.

Allerdings ist das geplante Archiv offenbar in erster Linie für die interne Verwendung gedacht. Ob und in welchem Umfang die Öffentlichkeit davon profitieren wird, bleibt offen.

Und einen kleinen Beigeschmack hat die Meldung ebenfalls: Ausgerechnet Nintendo führte im vergangenen Jahr mit der Switch 2 die umstrittenen Game-Key-Cards ein. Diese enthalten bekanntlich nicht das vollständige Spiel, sondern dienen lediglich als Schlüssel für einen notwendigen Download.

Für die langfristige Bewahrung von Videospielen ist das alles andere als ideal. Denn sollte der entsprechende Download eines Tages nicht mehr verfügbar sein, lässt sich das Spiel allein mit der Karte nicht mehr nutzen.

Natürlich sind die Archivierung historischer Entwicklungsunterlagen und die langfristige Spielbarkeit gekaufter Spiele zwei unterschiedliche Themen. Trotzdem zeigt sich hier ein gewisser Widerspruch: Während Nintendo seine eigene Geschichte für kommende Generationen sichern möchte, bleibt die Zukunft mancher heute verkaufter Spiele ungewiss.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo