Es wird heiß: Das Onsen – und die Grundsatzfrage zu Final Fantasy VII Revelation

Es geht ins Onsen! Schon vor einigen Tagen hatte Naoki Hamaguchi im Rahmen seines Besuchs bei der San Diego Comic-Con Málaga erstmals die „Heiße Bäder“-Szenen präsentiert. Wie versprochen gibt es jetzt ordentliche Uploads der Videos.

In Final Fantasy VII Revelation erwarten uns Szenen der Gruppe in den traditionellen japanischen Thermalbädern – etwas, auf das ein „echtes“ JRPG natürlich nicht verzichten kann. Und das kann sich lohnen, auch abseits des Erholungsfaktors.

„Ein Bad in diesen Gewässern erhöht dauerhaft die maximale HP eurer Gruppe, verschafft euch einzigartige Outfits und schaltet besondere Zwischensequenzen frei“, erklärt der offizielle Twitter-Account zu Final Fantasy VII. Einzigartige Outfits winken sogar!

Bei Twitter zeigt Square Enix den albernen Moment mit Cloud, Barret und Red XIII, die einen kleinen Wettbewerb mit Quietsche-Chocobos im Onsen austragen. Dort stellen Fans die ganz großen Grundsatzfragen. Der Meteor kommt, die Welt geht unter und Cloud vergnügt sich im Onsen. Passt das zusammen?

„Danke, dass ihr die Immersion von FF7 zerstört habt; die Welt geht unter, lass uns in die Whirlpool-Wanne steigen“, kommentiert ein Fan, als hätte man nicht auch schon 1997 Gold Saucer besucht. Lässt sich auch ganz gut übertragen: Ob man in Zeiten wie diesen überhaupt Videospiele zur Unterhaltung spielen darf? Immerhin geht’s auf der ganzen Welt drunter und drüber.

Neu: Auch Vincent und Cid

Aber viele Fans freuen sich auch auf die Onsen-Szenen (die übrigens beiden Geschlechtern zugänglich sind) und neue Interaktionen mit den Charakteren. Ein weiteres Video zeigt, dass sich trotz Weltuntergang auch Cid und Vincent im Onsen entspannen – wobei, eigentlich nur Vincent. Cid hat auf ein Bad mit dem stets gut gelaunten Vincent offenbar keine Lust.

Wie sieht es denn mit euch aus, freut ihr euch auf die Sequenzen, Interaktionen und die neuen Outfits, die mit den Onsen-Szenen einhergehen? Sagt es uns gerne mal in den Kommentaren zu diesem Beitrag. Unten haben wir euch einen Youtube-Upload der Onsen-Szenen angehangen.

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Ein Youtube-Video dazu:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix