Fast im Müll gelandet: Donkey-Kong-Kunstwerk erzielt unglaublichen Preis bei Auktion

Manchmal lohnt es sich offenbar, alte Sachen nicht gleich wegzuwerfen. Das dürfte sich jedenfalls eine ehemalige Nintendo-Mitarbeiterin denken, die vor rund 40 Jahren ein Stück Videospielgeschichte vor dem Müll rettete. Nun hat genau dieses Fundstück bei einer Auktion einen unglaublichen Preis erzielt.

Ein originales „Kunstwerk“ zum ersten Donkey Kong wurde nun für stolze 329.400 US-Dollar versteigert.

Ein Stück Nintendo-Geschichte aus dem Jahr 1982

Das Motiv dürfte vielen Nintendo-Fans bekannt vorkommen. Zu sehen ist Donkey Kong, der gemeinsam mit Pauline auf einer erhöhten Plattform steht und Fässer auf den darunter befindlichen Jumpman wirft. Letzterer ist natürlich der Vorläufer unseres heutigen Mario.

Das Besondere an dem Kunstwerk: Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Druck, sondern um das originale Gemälde aus dem Jahr 1982, das vom Illustrator Leslie Cabarga angefertigt wurde. Entsprechend existiert dieses Original nur ein einziges Mal.

Ursprünglich wurde der Wert auf 100.000 bis 150.000 US-Dollar geschätzt. Bei der Auktion übertraf das Werk diese Erwartungen allerdings deutlich und erzielte bei LandryPop exakt 329.400 US-Dollar.

Beinahe wäre das Kunstwerk im Müll gelandet

Noch erstaunlicher ist die Geschichte hinter dem Fundstück. Das Gemälde befand sich im Besitz von Donna Darbous, einer ehemaligen Mitarbeiterin von Nintendo of America.

Während einer Büroerweiterung sollte das Kunstwerk offenbar entsorgt werden. Darbous rettete es kurzerhand vor dem Müll und bewahrte es auf. Anschließend geriet es über Jahrzehnte weitgehend in Vergessenheit.

Erst rund 40 Jahre später entdeckte sie das Bild wieder unter ihren persönlichen Gegenständen und entschied sich schließlich für eine Versteigerung.

Trotz seines Alters befindet sich das Werk noch immer in einem bemerkenswert guten Zustand. Lediglich kleinere Gebrauchsspuren, Abrieb und einige kleine Risse im Papier sind vorhanden.

Dass Nintendo-Sammlerstücke enorme Summen erzielen können, ist natürlich nichts Neues. Eine versiegelte Ausgabe des ersten The Legend of Zelda wurde beispielsweise bereits für knapp 900.000 US-Dollar verkauft. Auch seltene Pokémon-Karten erreichen regelmäßig Millionenbeträge.

via GameRant, Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo