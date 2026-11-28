Auch nach seinem Abschied von Nintendo sorgt Doug Bowser noch für die eine oder andere Schlagzeile. Der ehemalige Präsident von Nintendo of America wollte anlässlich des amerikanischen Thanksgiving-Festes eigentlich nur ein paar nette Grüße in den sozialen Medien hinterlassen. Die Wahl des Bildmaterials kam allerdings nicht sonderlich gut an.

Bowser teilte ein KI-generiertes Bild, das ihn gemeinsam mit Bowser und Donkey Kong an einer festlich gedeckten Tafel zeigte. Nachdem der Beitrag zahlreiche kritische Reaktionen nach sich zog, löschte der ehemalige Nintendo-Präsident das Bild wieder. Das Internet vergisst ja bekanntlich nicht, daher hier der gesicherte Post eines anderen Users.

Entschuldigung sorgt für weitere Kritik

In einem weiteren Beitrag auf Twitter entschuldigte sich Bowser für das KI-generierte Bild. Dieses habe ihm ein Freund geschickt und es habe ihn zum Lächeln gebracht.

„Es tut mir leid, falls ich mit meinem KI-generierten Beitrag jemanden gekränkt habe. Ein Freund hat ihn mir geschickt, und er hat mich zum Schmunzeln gebracht“, schreibt Bowser. Auch den „Hatern“, wie er sie bezeichnet, wünsche er weiterhin ein frohes Thanksgiving.

Gerade diese Wortwahl stieß allerdings erneut auf Kritik. Einige NutzerInnen zeigten sich enttäuscht darüber, dass ausgerechnet der ehemalige Präsident eines Unternehmens wie Nintendo, das so viel Wert auf Kreativität und künstlerische Arbeit legt, auf KI-generiertes Bildmaterial zurückgreift.

Andere störten sich insbesondere daran, dass Bowser seine KritikerInnen kurzerhand als „Hater“ bezeichnete. Wiederum hatten andere NutzerInnen sich zudem gewünscht, dass Bowser mit echten KünstlerInnen zusammenarbeitet, anstatt durch seinen Beitrag den Einsatz generativer KI zu fördern.

Doug Bowser trat 2019 die Nachfolge von Reggie Fils-Aimé als Präsident von Nintendo of America an und begleitete das Unternehmen durch einen Großteil der Nintendo-Switch-Ära. Ende 2025 verabschiedete er sich schließlich aus seiner Position, die inzwischen Devon Pritchard innehat.

Wie seht ihr die Situation? Sind die Reaktionen der Nutzer übertrieben, oder könnt ihr es verstehen?

via GamesRadar, Bildmaterial: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo