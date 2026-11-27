Ganz schön was los am 3. Dezember – habt ihr das alles auf dem Plan? Xenoblade Chronicles 3 erhält seine Nintendo Switch 2 Edition, Dragon Quest Monsters einen vierten Serienableger und Thief: The Dark Project ein Remaster. Außerdem erscheint das unlängst verschobene „All-Star-JRPG“ Edge of Memories.

Und: Rayman Legends Retold. Ubisoft ruft sich jetzt mit einem neuen Story-Deep-Dive in Erinnerung und stellt die erweiterte Geschichte, vertonte Zwischensequenzen, neue Lokalisierungen und mehr vor. Besonderer Fokus heute natürlich: die erweiterte Geschichte.

„Bereits in den frühen Entwicklungsphasen erkannte das Team, dass eine Geschichte das Abenteuergefühl vertiefen und dem Spielerlebnis zusätzlichen Kontext und Zusammenhalt verleihen würde“, stellt Ubisoft fest.

„Zudem hat die Rayman-Community schon lange nach mehr Hintergrundgeschichte im Rayman-Universum verlangt. Die daraus entstandene Erzählung bietet ein spannendes Abenteuer, neue Charaktere, vollständig vertonte Zwischensequenzen und vieles mehr in Rayman Legends Retold.“

Und darum geht’s

„In dieser neuen Geschichte sind Rayman und seine Freunde auf der Suche nach dem Ursprung einer mysteriösen, verderblichen Kraft, die im gesamten Reich und allen darin enthaltenen Welten Unruhe und Chaos verursacht, und müssen dazu die „Lichtung der Träume“ erkunden. Auf ihrer Reise treffen sie auf Handlanger dieser verderblichen Kraft, darunter die „dunklen Teensies“ und eine unbekannte, vermummte Gestalt.“

Die Liste der weiteren neuen Features ist lang: Neben den genannten Neuerungen gibt es eine noch nie gesehene Welt, neues und verbessertes Gameplay, neue musikalische Level, die „Höhle der Prüfungen“ und die „Lichtung der Träume“ sowie natürlich die neu gestaltete Grafik.

Rayman Legends Retold erscheint am 3. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Zusätzlich wird das Spiel über die Cloud-Dienste GeForce Now und Blacknut angeboten. Bei Amazon* könnt ihr die Launch Edition vorbestellen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft