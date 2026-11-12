Umamusume räumt Miku im Saisonfinale ab – und bekommt Kurve auf dem Suzuka Circuit

Umamusume und Hatsune Miku sind aus der japanischen Autokultur kaum noch wegzudenken. Hatsune-Miku-Designs sind in der japanischen Itasha-Szene zwei Jahrzehnten sehr beliebt. Seit 2008 ist das Goodsmile Racing Team mit seinen Designs in der Super-GT-Szene aktiv und konnte in der GT300-Szene auch einige Erfolge einfahren. Seit 2010 gibt es mit „Racing Miku“ auch eine eigene Figur zum Phänomen. Wenig überraschend ist Hatsune Miku auch eines der beliebtesten Itasha-Designs in Forza Horizon.

Dass Umamusume es in die Szene schafft, war nach der steigenden Beliebtheit des Mobile-Phänomens ebenfalls abzusehen – schließlich passen pferdestarke Anime-Mädchen auch irgendwo zu PS-starken Fahrzeugen. Umamusme-Designs sind insbesondere seit 2023 vermehrt bei Itasha-Treffen zu sehen.

Dieses Jahr stieg die Marke dann auch offiziell in den Rennsport ein: Pacific Racing kündigte im Februar 2026 die Zusammenarbeit mit Umamusume: Pretty Derby für die GT300-Klasse der Super GT an. Ihr BMW M4 GT3 Evo erhielt eine entsprechende Umamusume-Lackierung und gewann am 23. August 2026 das Rennen in Suzuka von der Poleposition aus.

Auch in der MotoGP ist Umamusume aktiv: Für den Japan-Grand-Prix vom 2. bis 4. Oktober 2026 in Motegi wurde Umamusume offizieller Veranstaltungspartner. Tomoyo Takayanagi, die Stimme von Oguri Cap, schwenkte im passenden Cosplay bei den Moto2- und Moto3-Rennen die Zielflagge.

Heute erst gab Cygames bekannt, dass Umamusume „Founding Partner“ des F1-Grand-Prix 2027 in Japan auf dem Suzuka Circuit (9. bis 11. April 2027) wird. Begleiterscheinung: Etwa ein Jahr lang wird die 130R-Kurve der Strecke zur Umamusume 130R.

Konkurrenz, Kollaboration und Kollision

So kommt es, dass sich das erfolgreiche Hatsune Miku Goodsmile Racing Team und das Umamusume Pacific Racing Team in diesem Jahr mehrfach als Konkurrenten in der GT300-Serie gegenüberstanden.

Bisher verlief die Konkurrenz auch recht ereignislos, doch während des Rennens am 8. November im Mobility Resort Motegi in der Tochigi-Präfektur geriet der in Umamusume-lackierte BMW von Pacific Racing bereits in der Einführungsrunde nach einer Berührung ins Schleudern und kollidierte mit dem Mercedes AMG von Goodsmile. Beide Fahrzeuge konnten danach nicht weiter fahren und beendeten das Rennen ohne eine gewertete Runde.

Nicht-so super-GT, aber auch kein Beinbruch

Beide Teams nahmen den Vorfall gelassen und werteten ihn als einen gewöhnlichen Rennunfall. Pacific-Racing-Fahrer Yusuke Tomibayashi, der im Umamusume-Rennwagen antrat, kommentierte: „Auch wenn die Saison auf enttäuschende Weise zu Ende ging, konnten wir gemeinsam mit dem Team und Michelin einen Sieg holen. Damit war es eine gute Saison“, sagte er. „Ein riesiges Dankeschön an alle, die das Auto mit der Startnummer 9 in diesem Jahr unterstützt haben!“

Man kann also keinesfalls behaupten, dass mit dem Pacific-Racing-Fahrer die Pferde durchgegangen wären. Ebenso war die Kollision für beide Teams zwar unschön, aber kein Beinbruch. Manch ein Fan fordert trotz allem eine actionreiche Animation von Studio Trigger zu diesem Vorfall.

Umamusume, seine Fans und Rennspiel-Mods

In den letzten Wochen machten auch mehrere Rennspiel-Modifikationen mit Umamusume die Runde. Zuerst portierte ein Fan die Welt von Forza Horizon in die Unity-Engine, um dort etwa mit der beliebten, aber glücklosen Haru Urara durch das virtuelle England zu rennen. Erst vor wenigen Tagen erschien dazu eine Modifikation von Need For Speed Underground 2, in welcher die Fahrzeuge durch Umamusume-Charaktere ersetzt wurden. Die Fan-Szene scheint also bereit, noch mehr Umamusume-Renn-Action zu sehen.

via Dexerto, Twitter, Bildmaterial: Cygames