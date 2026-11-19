Ziemlich zuverlässig gibt es zu jedem neuen First-Party-Spiel von Nintendo inzwischen nicht nur jede Menge Avatare bei Nintendo Switch Online, sondern auch eine physische Prämie im Nintendo Store.

Zuletzt erhielt Fire Emblem: Fortune’s Weave ein schickes Magnet-Set. Zu Nintendo Switch Sports Resort gab es ein holografisches Stickerset* für 300 Platin-Punkte. Und Ocarina of Time? Fans warten seit Tagen. Jetzt gibt es im Nintendo Store* endlich auch die Gratis-Prämie zu Zelda: Ocarina of Time!

Dort könnt ihr euch jetzt Navi in Form eines holografischen Schlüsselanhängers* sichern. Dafür müsst ihr 500 eurer hart verdienten Platin-Punkte berappen. „Nimm mit diesem holografischen Schlüsselanhänger im Design von The Legend of Zelda Ocarina of Time eine kleine Fee mit auf deine Abenteuer“, beschreibt Nintendo.

Der Nintendo Store ist aktuell ohnehin einen Blick wert! Aktuell gibt es dort eine Reihe von schönen „Black Friday“-Angeboten*. Allen voran sind die Controller der „Nintendo Classics“-Serie um 30 Prozent reduziert. Etwa der N64-Controller* – und vieles mehr! Ihr könnt so ggf. auch die Versandkosten für den Gratis-Bonus sparen.

Falls ihr Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 noch gar nicht besitzt, bietet sich derzeit auch eine gute Möglichkeit. Es ist eben November – der Handel lockt mit Rabatten. Bei Amazon gibt es zurzeit einen 10-Euro-Rabatt* auf Ocarina of Time!

Bildmaterial: Nintendo