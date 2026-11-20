Wir haben schon einige Male über Emberville berichtet, das bisher vor allem mit seinen spielerischen Ansätzen für Aufsehen sorgte. Die „Fight-and-Farm“-Mechaniken brachten Emberville schon den Titel als „Diablo-Farming-RPG“ ein.

Wenig später sorgte ein Cast mit großen Namen für Aufsehen, darunter mehrere wiedervereinte „Final Fantasy“-SprecherInnen und Jennifer English (Maelle) aus Clair Obscur: Expedition 33. Und inzwischen sollte sich Emberville eigentlich im Early-Access bei Steam befinden.

Doch einen Tag vor dem geplanten Start haben die Macher den Early-Access verschoben. In einer Nachricht bei Twitter heißt es, man habe die schwierige Entscheidung getroffen, den Start auf den 7. Januar 2027 zu verschieben. „Ich war so bereit“, kommentiert ein Fan. „Das bricht mir das Herz, weil ich das so verdammt gerne spielen möchte“, sagt ein anderer.

Das Steam Next Fest sei „fantastisch“ gewesen, doch offensichtlich hat viel Feedback dazu geführt, dass Cygnus Cross nun doch noch ein wenig werkeln will. „Wir haben bemerkt, dass wir einfach noch etwas Zeit brauchen, um all die Änderungen und Verbesserungen einzubauen, von denen wir denken, dass sie das Spiel zum besten machen, das es sein kann.“

Demo weiterhin verfügbar

In einer Nachricht bei Steam geht man darauf noch etwas genauer ein. „Sobald der Early-Access beginnt, werden wir euch regelmäßig über große und kleine Updates auf dem Laufenden halten. Wir werden weiterhin Inhalte hinzufügen, auf eure Ideen und Vorschläge eingehen und Emberville gemeinsam mit euch weiterentwickeln“, verspricht man.

Die spielbare Demo ist auch weiterhin bei Steam verfügbar. Sie bietet etwa anderthalb bis zwei Stunden Spielspaß. Der Speicherstand kann später im Early-Access weitergespielt werden.

Was ist Emberville?

Emberville vermischt das Action-Adventure-RPG diverse Crafting- und Farming-Mechaniken mit actionreichen Kampfmechaniken, einem Loot-System und prozedural generierten Biomen, die an Diablo erinnern.

In actionreichen Kämpfen stellt ihr euch finsteren Kreaturen, schaltet Waffen und Fähigkeiten frei und verbessert euren Charakter. Auf eurem Weg durch die Dunkelheit rettet ihr Charaktere, die es euch mit Belohnungen und nützlichem Wissen danken. Im Sommer soll Emberville in den Early-Access bei Steam starten.

„Von gefährlichen Expeditionen und rasanten Kämpfen bis hin zum Handwerk, Wiederaufbau und der Entdeckung neuer Gefährten – der Trailer fängt den befriedigenden Rhythmus ein, der das Herzstück von Emberville ausmacht: sich hinauswagen, gestärkt zurückkehren und einer Welt am Rande des Untergangs langsam wieder Leben einhauchen.“

Bildmaterial: Emberville, Cygnus Cross