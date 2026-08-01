Kurioser Fund: Ein selbst unter Fans unbekanntes Pokémon-Spiel ist wieder aufgetaucht

Immer wieder tauchen längst vergessene Stücke der Videospielgeschichte überraschend wieder auf. Nun sorgt ein besonders kurioser Fund für Aufsehen: Auf eBay wird derzeit offenbar eine Entwickler-Cartridge angeboten, die mit dem äußerst seltenen Pokémon Fishing Contest DS in Verbindung stehen soll – einer Software, von der vielleicht selbst die meisten Pokémon-Fans noch nie gehört haben.

Der Verkäufer aus Deutschland verlangte für das ungewöhnliche Sammlerstück stolze 7.999 Euro.

Ein Pokémon-Spiel, das kaum jemand spielen konnte

Pokémon Fishing Contest DS wurde ursprünglich 2005 ausschließlich in Japan und 2006 in Taiwan verteilt. Dabei handelte es sich um ein kleines Angelspiel, das über Nintendo DS Download Play bei ausgewählten Veranstaltungen und in Pokémon Centern heruntergeladen werden konnte.

Die Software blieb nur so lange auf dem Handheld gespeichert, bis dieser ausgeschaltet wurde, weshalb sie heute als eines der obskursten und nahezu verschollenen Pokémon-Projekte gilt.

Bei dem jetzt aufgetauchten Modul handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Nintendo-DS-Spielkarte, sondern um eine deutlich größere Entwickler- beziehungsweise Test-Cartridge, die nie für den Verkauf bestimmt war.

Was steckt wirklich auf dem Modul?

Ob sich auf der Cartridge tatsächlich eine spielbare Version von Pokémon Fishing Contest DS befindet, ist bislang unklar. Ebenso gut könnte sie lediglich die Software enthalten, mit der während der damaligen Veranstaltungen Ranglisten und Punktestände zwischen den Geräten übertragen wurden.

Der Verkäufer erklärt in der Artikelbeschreibung, dass das Modul aus einem privaten Konvolut stammt und keine Informationen über dessen Herkunft vorliegen. Beim Test auf einem normalen Nintendo DS starte lediglich ein japanisches Programm, das auf eine Ranglisten-Kommunikationssoftware hindeute. Weitere Funktionen seien nicht überprüft worden. Die Auktion ist inzwischen beendet; die Cartridge wurde verkauft.

Unabhängig davon, was sich letztlich auf der Cartridge befindet, bleibt der Fund ein spannendes Stück Pokémon-Geschichte. Nach mehr als 20 Jahren taucht damit plötzlich Hardware auf, die möglicherweise mit einem der seltensten Pokémon-Projekte überhaupt in Verbindung steht.

Ein ähnlich kurioser Fund sorgte übrigens erst vor Kurzem in Japan für Schlagzeilen: In einem Love Hotel wurde seltene Nintendo-Hardware entdeckt. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem separaten Artikel. Habt ihr schon mal von Pokémon Fishing Contest DS gehört?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc.