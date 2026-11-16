Auf Kirby könnte das nächste „Tales of“ folgen: Bandai Namco spricht über „SOL-AVES“

Die Verkündung der Quartalszahlen kommt häufig gemeinsam mit einer Investoren-Q&A – und diesmal sprach die Bandai Namco Group über den Zweck ihrer neuen Spiele-Engine SOL‑AVES.

SOL-AVES ist eine In-House-Engine der Bandai Namco Studios. Die Entwicklung begann bereits 2019 und einige Fans hofften, das neue „Tales of“ würde (auch aufgrund der langen Wartezeit) auf dieser neuen Engine basieren. Doch ihren ersten Einsatz fand sie bei Kirby Air Riders, das von Bandai Namco und Sora Ltd. für Nintendo entwickelt wurde.

Digital Foundry nannte die Engine eine solide, optisch eigenständige Basis mit viel Potenzial für künftige Spiele. Gelobt wurde Kirby Air Riders unter anderem für seine stabilen 60 FPS. Bandai Namco sieht die Zukunft der Engine aber nicht in einem weiteren Kirby-Funracer.

Bandai Namco Holdings hat nun ein Transkript der Investoren-Q&A für die erste Hälfte des Geschäftsjahres bis März 2027 veröffentlicht. Während des Briefings am 11. November sprach das Unternehmen über seine Entscheidung, SOL-AVES zu entwickeln, und über die wichtigsten Stärken der Engine.

„Breites Spektrum an Genres“

Ein Grund für die Entwicklung einer eigenen Engine war, dass man unabhängig von Drittanbieter-Engines wie Unity oder Unreal Engine sein wollte. Die Entwicklung wurde von Julien Mercenon geleitet, dem ehemaligen technischen Direktor von Ubisoft und Square Enix. Sie brachte zahlreiche eigenständige Entwicklungswerkzeuge zusammen, die die Teams von Bandai Namco Studios im Laufe der Jahre geschaffen hatten.

Bandai Namco erklärt im Q&A weiterhin, die Engine sei auf ein „breites Spektrum an Genres“ ausgelegt, nämlich unter anderem „Fighting-Action-Spiele sowie RPGs, die zu den Genres gehören, die Bandai Namco in seinem Spielportfolio ausbauen möchte.“ Na klar, da fallen uns Tales of und Tekken ein.

Insbesondere wurde allerdings erwähnt, dass eine der besonderen Stärken der Engine ihre Verarbeitungsgeschwindigkeit sei, die „für Fighting-Action-Games unerlässlich“ sei. Man wolle die Spielqualität verbessern und das kreative Potenzial der Entwickler maximieren.

Und weiter: „[Die Engine] wurde mit der Philosophie entwickelt, kreative Assets so schnell wie möglich in Spiele zu integrieren. Wir werden uns zunächst darauf konzentrieren, sie innerhalb der Bandai-Namco-Gruppe voll auszuschöpfen.“

via Automaton Media, Bandai Namco, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco