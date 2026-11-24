Pokémon und Gold – das scheint in diesem Jubiläumsjahr eine beliebte Kombination zu sein. Erst im September berichteten wir über eine Monetigo-Figur aus massivem 24-karätigem Gold. Jetzt legt The Pokémon Company mit gleich 30 goldenen Sammelkarten nach.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Marke erschien im September eine besondere Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels, die unter anderem 30 verschiedene Pikachu-Karten beinhaltet. Genau diese 30 Karten hat The Pokémon Company jetzt noch einmal in einer ganz besonderen Ausführung vorgestellt. Sie bestehen nämlich zu 99,9 Prozent aus reinem Gold.

Fast ein Kilogramm Gold für 30 Pokémon-Karten

Die Karten sind Teil der sogenannten „999 Gold Card Collection“ und werden im Rahmen der Pokémon Card Art Illustration Exhibition im chinesischen Shanghai ausgestellt. Jede einzelne Karte bringt rund 30 Gramm auf die Waage. Zum Vergleich: Eine gewöhnliche Pokémon-Sammelkarte wiegt gerade einmal etwa 1,7 Gramm. Insgesamt wurden für die Kollektion also rund 900 Gramm Gold verarbeitet.

Auch der reine Materialwert kann sich sehen lassen. Nach Berechnungen von TheGamer steckt in jeder einzelnen Karte Gold im Wert von rund 3.765 US-Dollar. Für die gesamte Kollektion ergibt sich damit ein Materialwert von knapp 113.000 US-Dollar. PokéGuardian hat bei Twitter einige Bilder aus der chinesischen Ankündigung geteilt.

Wer jetzt allerdings schon das eigene Sparschwein plündern möchte, muss sich gedulden. Die Karten sind bislang ausschließlich als Ausstellungsstücke vorgesehen. Ob sie jemals zum Verkauf angeboten werden, ist nicht bekannt. Und es scheint auch eher unwahrscheinlich.

Der eigentliche Sammlerwert könnte deutlich höher liegen

Aber mal angenommen: Sollten die Karten eines Tages tatsächlich in den Handel oder unter den Auktionshammer kommen, dürfte der reine Goldwert vermutlich noch das geringste Argument für ihren Preis sein. Viel entscheidender wäre ihre Seltenheit.

Was bei besonders seltenen Pokémon-Karten möglich ist, zeigte sich erst im Februar dieses Jahres. Damals verkaufte Logan Paul seine berühmte Pikachu-Illustrator-Karte für stolze 16,492 Millionen US-Dollar und stellte damit einen neuen Rekord auf. Im Oktober wurde noch eine Karte für über 8 Millionen Dollar verkauft.

Vorerst müssen sich SammlerInnen allerdings mit den gewöhnlichen Ausführungen der 30 Jubiläumskarten begnügen. Die dürften zumindest deutlich leichter ins Sammelalbum passen.

via TheGamer, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company