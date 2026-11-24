Die Gamescom vergrößert sich 2027 ein weiteres Mal. Nachdem in diesem Jahr mit 107 Millionen VOD-Views der Opening Night Live neue Bestwerte erzielt wurden, soll 2027 auch das Vor-Ort-Publikum weiter wachsen.

In diesem Jahr verfolgten etwa 5.000 Fans in einer Halle auf dem Kölner Messegelände die Trailer-Auswahl von Geoff Keighley. 2027 sollen es mehr als 10.000 Fans werden. Dafür zieht die Show in die Lanxess Arena um. Auf der Bühne, auf der schon Taylor Swift, Metallica, Madonna und U2 standen, wird am 24. August 2027 Geoff Keighley durch das Programm führen.

„Die gamescom ONL wird als eine der größten Gaming-Shows der Welt damit künftig die wichtigsten Spieleankündigungen noch größer und spektakulärer inszenieren – vor einer einmaligen Zahl an Fans vor Ort und Millionen weltweit“, heißt es. Das größte Live-Publikum wird es wahrscheinlich gewiss. Ob die Ankündigung noch größer und spektakulärer werden, wird sich zeigen.

Auch einen Kommentar von Geoff Keighley hat man eingeholt: „Die gamescom bringt die weltweite Gaming-Community zusammen und ich freue mich riesig, dass wir 2027 bei unserer neunten gamescom Opening Night Live noch mehr Fans persönlich begrüßen können“, so Keighley.

Und weiter: „Der Umzug in die Lanxess Arena gibt uns die Möglichkeit, eine noch spektakulärere Show auf die Beine zu stellen und gemeinsam mit Publishern und Entwicklern an ganz besonderen Weltpremieren und Ankündigungen zu arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, euch alle im kommenden August in Deutschland zu sehen!“

Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay