Dieses Pokémon-Merchandise ist wortwörtlich Gold wert – und der Preis hat es in sich

Pokémon-Merchandise gibt es inzwischen wirklich in allen erdenklichen Formen und Preisklassen. Aber dieses Sammlerstück dürfte selbst innerhalb der teureren Pokémon-Produkte herausstechen. Ausgerechnet Monetigo gibt es jetzt nämlich tatsächlich aus purem Gold.

Hergestellt wird die kleine Figur vom japanischen Goldwaren-Spezialisten SGC. Sie besteht aus massivem 24-karätigem Gold und bringt trotz ihrer überschaubaren Größe einen beachtlichen Preis mit.

6 Zentimeter Pokémon für rund 8.500 Euro

Gerade einmal 6 Zentimeter hoch ist das goldene Monetigo und wiegt lediglich 15 Gramm. Kosten soll die Figur trotzdem stolze 1.540.000 Yen, was umgerechnet derzeit rund 8.500 Euro entspricht.

Ganz zufällig dürfte die Wahl des Pokémon natürlich nicht sein. Monetigo entwickelt sich schließlich aus Gierspenst, nachdem SpielerInnen 999 Gierspenst-Münzen in Pokémon Karmesin und Purpur gesammelt haben, und sein gesamtes Design dreht sich um Gold und Münzen. Viel passender könnte ein Pokémon für eine solche Luxusfigur also kaum sein.

Wer allerdings sehen möchte, wie absurd das Ganze noch werden kann, bekommt in Japan sogar eine wesentlich größere Variante zu Gesicht.

Monetigo in Lebensgröße – mit 700 Blattgold-Bögen

Für die Great Gold Exhibition in Japan hat SGC zusätzlich ein lebensgroßes Monetigo angefertigt. Dieses besteht zwar nicht vollständig aus massivem Gold, wurde dafür aber mit Blattgold überzogen.

Laut Toy People News kamen dafür satte 700 Bögen Blattgold zum Einsatz. Kaufen lässt sich dieses Exemplar allerdings nicht. Es handelt sich um ein Ausstellungsstück. Daneben ist bei der Veranstaltung übrigens auch ein goldenes Pikachu zu sehen.

Wer also schon immer ein Monetigo besitzen wollte, dessen Material seinem Design tatsächlich gerecht wird, bekommt nun die Gelegenheit dazu. Man sollte es bei einem Preis von rund 8.500 Euro allerdings sehr gut darauf aufpassen.

via The Gamer, Bildmaterial; Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic