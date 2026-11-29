In Deutschland spielte Grand Theft Auto VI in den Handelscharts der Launchweek keine Rolle. Klingt komisch, ist aber so: GfK Entertainment lässt „Code in the Box“-Versionen bei der Erfassung der Handelscharts schlicht außen vor. Und Grand Theft Auto VI bot eine solche.

Bekanntermaßen sind sich Publisher, Marktforscher und Fans nicht einig, wie und ob „Code in the Box“-Versionen oder auch die Game Key Cards der Switch 2 zu werten sind. Nachvollziehbare Meinung von Fans des Haptischen: nicht als physisch. Enterbrain sieht das wiederum anders.

In den japanischen Famitsu-Charts, die ebenfalls nur verkaufte Handelseinheiten betrachten, werden „Code in the Box“-Versionen sehr wohl erfasst. Und so spielt Grand Theft Auto VI hier in seiner Launchwoche wie erwartet die Hauptrolle.

Exakt 200.759 Japanern hat es nichts ausgemacht, dass in der Plastikhülle nur ein Downloadcode steckt. Platz 1 für Grand Theft Auto VI, meilenweit vor Zelda: Ocarina of Time, das in seiner vierten Woche weitere gut 35.000 Einheiten absetzen konnte. Darüber hinaus ist nichts passiert, wir können uns also weiter den GTA-Zahlen widmen.

Der Vergleich zu GTA V

Die sind im Vergleich zu GTA V – das ist allerdings ein paar Jährchen her – stark gesunken. Im Oktober 2013 gingen ganze 304.752 Einheiten der PS3-Version von GTA V über die Ladentheken. Der Rückgang dürfte vor allem dem Digitaltrend geschuldet sein. Die Experten bei Game Data Library schätzen, dass GTA VI mit den digitalen Verkäufen bei etwa 600.000 Einheiten landet, was die GTA-V-Zahlen etwa verdoppeln würde.

Schaut man sich nur die PS5-Handelszahlen an, war Grand Theft Auto VI der viertgrößte PS5-Launch in Japan. Nur Monster Hunter Wilds, Final Fantasy XVI und Final Fantasy VII Rebirth haben mehr Einheiten im Handel verkauft. GTA VI landet sogar vor Dragon Quest III HD-2D Remake (180.575) – das ist allerdings für mehrere Plattformen erschienen, darunter auch für Switch.

In den Hardware-Charts bildet sich Grand Theft Auto VI auch ab. Die PS5 Digital Edition kann ihre Zahlen im Vergleich zur Vorwoche vervierfachen und landet bei über 40.000 verkauften Einheiten. Und damit auch vor der Switch 2, die sich knapp 37.000 Mal verkaufte. Ein selten gewordenes Bild.

Die aktuelle Top 10:

[PS5] Grand Theft Auto VI (Rockstar, 11/19/26) – 200.759 (New)

[SW2] Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 11/05/26) – 35.295 (658.433)

[SW2] Nintendo Switch Sports Resort (10/22/26) – 10.486 (126.291)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 7.830 (1.136.253)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 4.570 (1.654.904)

[SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 3.077 (700.755)

[NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 2.969 (390.053)

[SW2] Minecraft (Microsoft, 10/28/26) – 2.869 (21.081)

[SW2] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 11/12/26) – 2.426 (13.593)

[SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 2.385 (331.659)

Die Hardware-Charts:

PS5 Digital Edition – 40.362 (1.574.340)

Switch 2 – 36.817 (6.653.675)

Switch Lite – 3.158 (7.056.389)

PS5 Pro – 1.031 (373.257)

Switch (OLED) – 647 (9.655.497)

Switch – 557 (20.317.356)

Series X Digital – 462 (36.324)

Xbox Series X – 232 (331.307)

PlayStation 5 – 79 (5.921.133)

Xbox Series S – 57 (343.507)

via Gematsu, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games