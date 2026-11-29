Mit NOSTRA entsteht bei Runecraft Studios derzeit ein durchaus ambitioniertes Dark-Fantasy-RPG aus Deutschland. Hinter dem Projekt steckt mit Studiogründer Gökhan Cirag ein Solo-Entwickler, der bei seiner Arbeit von einem kleinen Kreis freischaffender GrafikerInnen und MusikerInnen unterstützt wird.

Die Veröffentlichung ist für November 2027 für PCs via Steam geplant. Wer sich schon jetzt einen ersten Eindruck von dem Rollenspiel verschaffen möchte, kann sich eine kostenlose Alpha-Demo herunterladen. Auch die deutsche Sprache wird unterstützt.

Ambitioniertes Rollenspiel mit eigener Engine

NOSTRA entführt euch auf einen Inselkontinent, auf dem drei Königreiche einen zunehmend brüchigen Frieden wahren. Während die politischen Spannungen zunehmen, öffnen sich mysteriöse Portale und einst sichere Straßen werden zunehmend gefährlich.

Spielerisch setzt man auf rundenbasierte Gruppenkämpfe in der Seitenansicht, bei denen auch das richtige Timing eine entscheidende Rolle einnimmt. Ihr baut Boost auf, durchbrecht die gegnerische Deckung und pariert Angriffe mit framegenauem Timing.

Vier Klassen, 36 Spezialisierungen und über 400 Fähigkeiten sollen zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Charakterentwicklung bieten. Hinzu kommen ein umfangreiches Beutesystem mit Ausrüstungssets und Runen, mehrphasige Weltbosse, prozedural zusammengesetzte Dungeon-Ebenen, Crafting, ein eigenes Kartenspiel und eine ausbaubare Heimstatt.

Technisch basiert das Spiel auf der sogenannten NeoEngine, die aus mehr als 150 eigens entwickelten Plugins besteht, welche an RPG Maker MZ anknüpfen.

„Als ich angefangen habe, hieß es, ein Spiel dieser Größe sei zu ambitioniert für einen einzelnen Entwickler. Jetzt sind alle großen Systeme drin, mehr als fünf Wochen vor meinem Plan“, erklärt Gökhan Cirag. Als Nächstes widmet er sich der Umsetzung der Spielwelt und Geschichte.

Transparenter Umgang mit generativer KI

Interessant ist auch der vergleichsweise offene Umgang des Entwicklers mit dem Einsatz generativer KI. Während Charaktere, Sprites, Animationen und Tilesets von freischaffenden KünstlerInnen von Hand erstellt werden, kommt generative KI unterstützend bei Teilen der Umgebungsgrafiken, Hintergründen, Werbegrafiken und des Soundtracks zum Einsatz.

Sämtliche dieser Inhalte würden vor der Veröffentlichung von Hand überarbeitet und kuratiert. Auf der offiziellen Website widmet man dem Thema sogar eine ausführliche, gesonderte Stellungnahme.

Die bereits verfügbare Alpha-Demo umfasst unter anderem das Startdorf Grünthal, umliegende Wälder, eine alte Kathedrale und einen mehrstöckigen Dungeon. Bis zur Veröffentlichung soll die Demo bei Steam mit weiteren Updates kontinuierlich wachsen.

Der Trailer:

Bildmaterial: Runecraft Studios, NOSTRA