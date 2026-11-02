Dass Zelda: Ocarina of Time neu aufgelegt wird, hat auch mit „Breath of the Wild“ zu tun

Nur noch wenige Tage, dann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2. Passend dazu hat Nintendo jetzt die ersten beiden Teile seiner Interviewreihe „Frag die Entwickler“ veröffentlicht. Teil 3 und 4 sollen in Kürze folgen.

In der mittlerweile 24. Ausgabe der Reihe sprechen die Verantwortlichen über die Entwicklung des Remakes und einige Entscheidungen hinter den Kulissen. Besonders interessant: Serien-Producer Eiji Aonuma erklärt, warum Nintendo ausgerechnet jetzt zu dem Nintendo-64-Klassiker zurückkehrt. Und das hat nicht nur mit dem 40. Jubiläum der Zelda-Reihe zu tun.

Auch die eigenen Entwickler sollen etwas lernen

Wie Aonuma erklärt, haben viele der heutigen Teammitglieder ausschließlich an den neueren Zelda-Spielen gearbeitet. Deshalb stellte er sich die Frage, ob ihnen überhaupt bewusst sei, welchen Einfluss Ocarina of Time auf die gesamte Reihe hatte.

„Das brachte mich zu der Überlegung: ‚Verstehen sie wirklich, wie bedeutend The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die gesamte Reihe war?'“, erklärt Aonuma im Interview.

Einige EntwicklerInnen kennen das Original lediglich oberflächlich, andere haben es bereits in ihrer Kindheit gespielt. Durch die vollständige Neuentwicklung möchte Aonuma ihnen die Möglichkeit geben, sich intensiver mit der damaligen Spielstruktur und den Entwicklungsansätzen auseinanderzusetzen.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse könnten wiederum in zukünftige Zelda-Projekte einfließen. Das Remake soll also nicht nur einen Klassiker zurückbringen, sondern gewissermaßen auch als Lernerfahrung für das heutige Entwicklerteam dienen.

Auch „Breath of the Wild“-Fans sollen angesprochen werden

Das ist allerdings nicht der einzige Grund für die Neuauflage. Nintendo möchte mit dem Remake auch diejenigen erreichen, die hauptsächlich mit den moderneren Zelda-Abenteuern vertraut sind.

Während Breath of the Wild von Anfang an große Freiheiten bietet, verfolgt Ocarina of Time einen deutlich stärker strukturierten Ansatz. Das Abenteuer entwickelt sich Schritt für Schritt, wobei neue Fähigkeiten, Dungeons und Handlungselemente aufeinander aufbauen.

Genau diese Art des Spielerlebnisses möchte Aonuma einer neuen Generation näherbringen. „Wir wollten, dass auch Spieler, die an The Legend of Zelda-Titeln wie Breath of the Wild gewöhnt sind – bei denen man von Anfang an frei seinen eigenen Weg wählen kann –, ein solches Spielerlebnis genießen“, erklärt der Serien-Producer.

Nintendo verfolgt mit dem Remake somit gleich mehrere Ziele: einen der wichtigsten Serienteile für ein neues Publikum zugänglich machen, die eigene Entwicklungsgeschichte aufarbeiten und möglicherweise sogar neue Ideen für kommende Zelda-Spiele gewinnen.

Weitere Einblicke dürfte es schon bald geben, wenn Nintendo die beiden noch ausstehenden Teile von „Frag die Entwickler“ veröffentlicht. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo