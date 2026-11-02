Das neue Studio des Yakuza-Schöpfers ist tot, noch bevor das erste Spiel erschienen ist

Nachdem die chinesischen Großinvestoren von NetEase und Tencent diversen Studios – unter anderem vielen japanischen Persönlichkeiten – den Geldhahn zugedreht hatten, traf es im Sommer auch die Nagoshi Studio.

Im März wurde bekannt, dass NetEase seine finanzielle Unterstützung für Gang of Dragon eingestellt hatte. Kurioserweise nur wenige Wochen nach der ersten Enthüllung des heißerwarteten Projekts des Yakuza-Schöpfers Toshihiro Nagoshi im Rahmen der Game Awards.

Nagoshi machte sich dann auf die Suche nach einem Geldgeber, aber es gab keine Hinweise darauf, dass diese Suche erfolgreich war. Ganz im Gegenteil: LinkedIn-Profile von Entwicklern des Studios sprachen eine andere Sprache. Jetzt ist der letzte Nagel in den Sarg geschlagen.

Das 2021 gegründete Unternehmen wurde laut einer heute im japanischen Regierungsanzeiger Kanpo veröffentlichten Bekanntmachung am 31. Oktober durch einen Gesellschafterbeschluss offiziell aufgelöst.

Das ist – oder war – Gang of Dragon

Action, harte Kämpfe, Waffen, coole Typen, bekannte Schauspieler und Shinjuku – das waren die Zutaten für Gang of Dragon. Das sah ganz nach Nagoshi aus. Vielleicht sogar etwas nach den früheren Yakuza-Spielen.

Laut der Steam-Seite (die noch online ist) handelte es sich um ein Action-Adventure, das euch in die Rolle von Shin Ji-seong verschlagen sollte. Der Protagonist ist hochrangiges Mitglied eines koreanischen Syndikats mit Sitz in Kabukicho und sollte vom bekannten amerikanisch-südkoreanischen Schauspieler Ma Dong-seok verkörpert werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Gang of Dragon, Nagoshi Studio