„Smash Bros“-Schöpfer nutzt keine KI – warnt aber davor, die Technologie zu ignorieren

Künstliche Intelligenz ist längst auch in der Videospielbranche angekommen. Während einige Entwicklerstudios zunehmend auf die Technologie setzen, stehen andere ihrem Einsatz kritisch gegenüber. Auch Masahiro Sakurai, der Schöpfer von Kirby und Super Smash Bros., hat sich jetzt zu diesem Thema geäußert.

Im Rahmen des Famitsu 40th Anniversary Festival, das am 7. November in Tokio stattfand, sprach Sakurai über den Einsatz generativer KI bei der Spieleentwicklung. Seine Haltung fällt dabei durchaus differenziert aus: Er selbst verwendet keine KI, hält es aber für riskant, die Technologie grundsätzlich abzulehnen.

Warum Sakurai bislang auf KI verzichtet

Wie Sakurai im Gespräch mit der Famitsu (übersetzt via Automaton Media) erklärte, nutzt er generative KI derzeit überhaupt nicht. Nicht einmal beim Brainstorming oder bei der Entwicklung neuer Spielideen. Auch bei seinem jüngsten Projekt Kirby Air Riders kam die Technologie nicht zum Einsatz.

Der Grund dafür liegt vor allem in den komplexen Anforderungen der Spieleentwicklung. Eine gute Idee allein reiche schließlich nicht aus. Sie müsse auch innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, mit einem verfügbaren Team und einem festgelegten Budget umgesetzt werden können.

All diese Faktoren ließen sich laut Sakurai nur schwer in einen KI-Prompt packen. Fehlen wichtige Informationen, falle das Ergebnis entsprechend oberflächlich aus. „Im Moment glaube ich nicht, dass es schon so weit ist, deshalb nutze ich es für nichts“, erklärte Sakurai mit Blick auf die derzeitigen Möglichkeiten der Technologie.

Auch bei der Erstellung von Grafiken sieht er weiterhin Probleme. Generative KI habe sich das Vertrauen der EntwicklerInnen noch nicht verdient. Zudem dürfe die Technologie keinesfalls zu einem Mittel der Ausbeutung werden. Aktuell sei es seiner Ansicht nach häufig sogar schneller, entsprechende Inhalte selbst zu erstellen.

Wer KI vollständig ignoriert, könnte zurückfallen

Trotz dieser Vorbehalte sieht Sakurai allerdings auch die andere Seite. Schließlich werde die Entwicklung moderner Videospiele immer aufwendiger und teurer.

Als Beispiel nennt er Kirby Air Riders, dessen Entwicklung laut Sakurai zehnmal so viel Arbeit erforderte wie das ursprüngliche Kirby Air Ride. Gleichzeitig gebe es mittlerweile Spiele, die trotz Millionenverkäufen nicht profitabel seien.

Die Anforderungen an Entwicklerstudios seien inzwischen schlicht „viel zu anspruchsvoll“. Deshalb warnt Sakurai davor, generative KI allein aufgrund mangelnden Vertrauens dauerhaft auszuschließen. Studios, die die Technologie ohne große Vorbehalte einsetzen, könnten seiner Einschätzung nach künftig deutlich mehr Spiele produzieren.

„Also könnte es auch eine schlechte Idee sein, nichts zu tun“, fasst er seine Bedenken zusammen. Eine klare Empfehlung für den Einsatz von KI möchte Sakurai daraus allerdings nicht ableiten. Die Frage, wo und wie sich die Technologie sinnvoll einsetzen lässt, sei zu komplex für eine einfache Antwort.

Er selbst verfolgt deshalb weiterhin einen vorsichtigen Ansatz. Ob generative KI irgendwann auch in seinen eigenen Projekten zum Einsatz kommen wird, lässt Sakurai offen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Nintendo