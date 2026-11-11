„Smash Bros“-Schöpfer nutzt keine KI – warnt aber davor, die Technologie zu ignorieren

Künstliche Intelligenz ist längst auch in der Videospielbranche angekommen. Während einige Entwicklerstudios zunehmend auf die Technologie setzen, stehen andere ihrem Einsatz kritisch gegenüber. Auch Masahiro Sakurai, der Schöpfer von Kirby und Super Smash Bros., hat sich jetzt zu diesem Thema geäußert.
Im Rahmen des Famitsu 40th Anniversary Festival, das am 7. November in Tokio stattfand, sprach Sakurai über den Einsatz generativer KI bei der Spieleentwicklung. Seine Haltung fällt dabei durchaus differenziert aus: Er selbst verwendet keine KI, hält es aber für riskant, die Technologie grundsätzlich abzulehnen.
Warum Sakurai bislang auf KI verzichtet
Wie Sakurai im Gespräch mit der Famitsu (übersetzt via Automaton Media) erklärte, nutzt er generative KI derzeit überhaupt nicht. Nicht einmal beim Brainstorming oder bei der Entwicklung neuer Spielideen. Auch bei seinem jüngsten Projekt Kirby Air Riders kam die Technologie nicht zum Einsatz.
Der Grund dafür liegt vor allem in den komplexen Anforderungen der Spieleentwicklung. Eine gute Idee allein reiche schließlich nicht aus. Sie müsse auch innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, mit einem verfügbaren Team und einem festgelegten Budget umgesetzt werden können.
All diese Faktoren ließen sich laut Sakurai nur schwer in einen KI-Prompt packen. Fehlen wichtige Informationen, falle das Ergebnis entsprechend oberflächlich aus. „Im Moment glaube ich nicht, dass es schon so weit ist, deshalb nutze ich es für nichts“, erklärte Sakurai mit Blick auf die derzeitigen Möglichkeiten der Technologie.
Auch bei der Erstellung von Grafiken sieht er weiterhin Probleme. Generative KI habe sich das Vertrauen der EntwicklerInnen noch nicht verdient. Zudem dürfe die Technologie keinesfalls zu einem Mittel der Ausbeutung werden. Aktuell sei es seiner Ansicht nach häufig sogar schneller, entsprechende Inhalte selbst zu erstellen.
Wer KI vollständig ignoriert, könnte zurückfallen
Trotz dieser Vorbehalte sieht Sakurai allerdings auch die andere Seite. Schließlich werde die Entwicklung moderner Videospiele immer aufwendiger und teurer.
Als Beispiel nennt er Kirby Air Riders, dessen Entwicklung laut Sakurai zehnmal so viel Arbeit erforderte wie das ursprüngliche Kirby Air Ride. Gleichzeitig gebe es mittlerweile Spiele, die trotz Millionenverkäufen nicht profitabel seien.
Die Anforderungen an Entwicklerstudios seien inzwischen schlicht „viel zu anspruchsvoll“. Deshalb warnt Sakurai davor, generative KI allein aufgrund mangelnden Vertrauens dauerhaft auszuschließen. Studios, die die Technologie ohne große Vorbehalte einsetzen, könnten seiner Einschätzung nach künftig deutlich mehr Spiele produzieren.
„Also könnte es auch eine schlechte Idee sein, nichts zu tun“, fasst er seine Bedenken zusammen. Eine klare Empfehlung für den Einsatz von KI möchte Sakurai daraus allerdings nicht ableiten. Die Frage, wo und wie sich die Technologie sinnvoll einsetzen lässt, sei zu komplex für eine einfache Antwort.
Er selbst verfolgt deshalb weiterhin einen vorsichtigen Ansatz. Ob generative KI irgendwann auch in seinen eigenen Projekten zum Einsatz kommen wird, lässt Sakurai offen.
via Automaton Media, Bildmaterial: Nintendo
1 Kommentar
Ich habe es schon einmal erwähnt, aber ich verstehe einfach nicht, was bei den Publishern überhaupt diesen seltsamen Virus in den Kopf gesetzt hat, dass man immer mehr Budget in Spiele stecken muss, dass sie immer aufwendiger und hübscher sein müssen.
Warum, statt zukünftig auf KI zu setzen, sich nicht endlich mal wieder Limitationen setzen und diese Limitationen für interessante Ideen und Artstyles nutzen, um Spiele zu erschaffen, die zeitlos aussehen und interessante neue Ideen liefern?
Gerade Limitationen können doch die perfekte Brutstätte für Kreativität sein.
Stattdessen gilt die Devise "größer, schöner, höher, weiter" und das teilweise selbst dann, wenn Spieler keine Lust mehr haben vor allem auf "größer". Es gibt so viele beliebte Indiespiele, die halt nicht die aufwendigste Optik haben, aber erinnerungswürdige Artstyles. Natürlich brauchen die auch viele Jahre zur Entwicklung, aber auch hauptsächlich, weil die Studios klein sind.
Große Studios könnten Spiele auf diesem Niveau leichter stemmen und sie könnten mit klugem Marketing dennoch erfolgreich sein.
Und Nintendo setzt ja teilweise auch noch auf solche Spiele. Das ist eines der Dinge, für die ich sie lobe.
Also lasst euch nicht zu sehr in die Optische Bombast - Falle locken, in die Sony und Microsoft und so viele andere große Publisher getappt sind.
Ein optisch aufwendiges Ocarina of Time Remake hie und da ist ja fein, aber es muss ja nicht die Regel werden.
Wenn ihr wirklich dermaßen in einem Zirkel feststeckt, dass eure Spiele wirklich KI verwenden müssen, weil ihr nicht aufhören könnt, immer noch mehr Aufwand und Geld in die Spiele reinzustecken, dann kann ich nur sagen: