Wer sich in den vergangenen Monaten mit den Gerüchten rund um Pokémon Wind und Welle beschäftigt hat, dürfte über den einen oder anderen vermeintlichen Leak gestolpert sein. Doch jetzt stellt sich heraus: Ein Teil dieser Informationen war offenbar schlicht erfunden.

Ausgerechnet die Person hinter einem bekannten Leak-Account hat nun zugegeben, gezielt Falschinformationen verbreitet zu haben. Und Reue scheint dabei nicht unbedingt im Spiel zu sein.

Ein Experiment auf Kosten der Pokémon-Community?

Auslöser der Geschichte waren Screenshots, die darauf hindeuteten, dass die Accounts @kurwashibamaste und @Mootmonthly von derselben Person betrieben werden.

Das sorgte für Aufsehen, denn Kurwashibamaste hatte sich in der Pokémon-Leak-Szene einen gewissen Ruf erarbeitet. Einige der vermeintlichen Informationen wurden sogar von größeren Accounts wie CentroLeaks weiterverbreitet.

Kurz darauf ließ Moot die Maske fallen. Auf die Frage nach der Motivation erklärte die Person, sie habe untersuchen wollen, wie viel andere Leaker tatsächlich wissen und woher sie ihre Informationen beziehen.

„Ich habe untersucht, wie viel all diese ‚leaker‘ tatsächlich wussten und woher sie dieses Wissen hatten. Die Ergebnisse waren ziemlich enttäuschend.“

Allerdings seien laut Moot nicht sämtliche veröffentlichten Informationen erfunden gewesen. Gerade die Mischung aus echten und falschen Details habe dafür gesorgt, dass andere Accounts die Gerüchte aufgegriffen hätten.

Die gewonnene Aufmerksamkeit sei irgendwann sogar zu groß geworden. Moot erklärte, lieber als Clown wahrgenommen werden zu wollen, statt einen guten Ruf als zuverlässiger Leaker zu besitzen.

Auf die Frage, warum überhaupt gelogen wurde, fiel die Antwort denkbar knapp aus: „Wenn ich Insiderinfos bekomme, mach ich das wieder.“

Welche Pokémon-Gerüchte sind jetzt fragwürdig?

Besonders interessant sind natürlich die Auswirkungen auf Pokémon Wind und Welle. Denn mehrere vermeintliche Informationen zu den kommenden Editionen stehen nun auf äußerst wackeligen Beinen.

Dazu gehören beispielsweise Behauptungen, dass Onix, Molunk, Duodino und Hunduster neue regionale Entwicklungen erhalten sollen. Auch das Gerücht, dass es keine neue Evoli-Entwicklung geben werde, stammt aus diesem Umfeld.

Ebenfalls fragwürdig ist die Behauptung, Pokémon Wind und Welle sei ursprünglich bereits für 2026 geplant gewesen und intern auf 2027 verschoben worden.

Wichtig ist allerdings: Nicht sämtliche bisherigen Leaks zu den Spielen sind damit automatisch widerlegt. Auch Moot behauptet, teilweise echte Informationen veröffentlicht zu haben. Welche Aussagen tatsächlich stimmen, lässt sich derzeit aber kaum zuverlässig auseinanderhalten.

Die ganze Geschichte zeigt einmal mehr, wie schnell sich vermeintliche Insiderinformationen im Internet verbreiten können – gerade bei einer so beliebten Marke wie Pokémon.

Moot möchte die Ergebnisse des angeblichen Experiments offenbar noch in einem Video aufarbeiten. Möglicherweise erfahren wir dann auch, welche weiteren Gerüchte gezielt in Umlauf gebracht wurden.

Habt ihr die vermeintlichen Leaks zu Pokémon Wind und Welle verfolgt? Und wie viel Vertrauen schenkt ihr solchen Insider-Accounts überhaupt noch?

Pokémon Wind und Welle sollen 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus. Bei Amazon könnt ihr Pokémon Wind* und Pokémon Welle* schon vorbestellen!

via GamesRadar, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak