Das Experiment Exoprimal ist für Capcom und seine Fans zu Ende

Das Experiment Exoprimal ist für Capcom zu Ende. So richtig hat der Multiplayer-Dino-Online-Shooter nicht gezündet, seit Wochen schon verzeichnet SteamDB nur noch zweistellige Spielerzahlen.

Auch mit den Konsolen dürfte da nicht mehr so viel dazugekommen, als dass sich Capcom noch neue Bäume dafür ausreißen würde. Genau richtig: Wie man heute bekannt gibt, ist nach der aktuellen Season dann Schluss. Es gibt keine neuen Inhalte.

„Vielen Dank, dass Sie Exoprimal spielen. Mit der Veröffentlichung von Titel-Update 4 sind alle geplanten saisonalen Inhalte von Exoprimal abgeschlossen“, heißt es dazu knapp auf der offiziellen Website.

Am 11. Juli endet die aktuelle, vierte Season. Dann wird durchrotiert, es geht wieder von vorne los. So sollen Spielende noch Inhalte bekommen können, die sie verpasst haben. So ganz zieht man den Stecker also noch nicht.

Alle Spielmodi werden weiterhin spielbar sein. Ein bisschen traurig klingt das schon: „Wenn du alleine oder mit nur wenigen anderen Spielern spielst, werden weiterhin Bots (KI-gesteuerte Exofighter) hinzugefügt, damit du die Geschichte der Hammerheads in vollen Zügen genießen und das Ende erreichen kannst.“

Exoprimal ging am 14. Juli 2023 an den Start, man hat also ziemlich genau ein Jahr geschafft.

Bildmaterial: Exoprimal, Capcom