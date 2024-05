Gestrandet mit Amnesie: Isles of Sea and Sky weckt wohlige Zelda-Erinnerungen

Indie-Entwickler Cicada Games hat nach fünf Jahren Entwicklungszeit und eingangs erfolgreicher Kickstarter-Kampagne jetzt Isles of Sea and Sky für PC-Steam veröffentlicht.

Die EDGE lobt das Open-World-Rätselabenteuer als „angenehm herausfordernd“ für Zelda-Fans. Der Vergleich kommt nicht überraschend angesichts der Optik von Isles of Sea and Sky, die an alte Game-Boy-Tage der Zelda-Serie erinnert.

Auch das Erwachen als Schiffbrüchiger auf einer unbekannten Insel weckt wohlige Erinnerungen.Bei der Kickstarter-Kampagne gab Cicada Games damals an, von Chip’s Challenge, Adventures of Lolo, Star Tropics, Sokoban und Zelda inspiriert zu sein.

Ihr erkundet also diese uralten Inseln und bahnt euch euren Weg, deckt Geheimnisse auf, löst Puzzles, entdeckt neue Gebiete oder kehrt in alte zurück, um neue Perspektiven zu finden.

Die Spielwelt ist dabei offen und nicht linear, ihr könnt jederzeit woanders weitermachen. Die Geschichte dreht sich dabei um den Mythos der Schöpfung und wird nur durch Bilder und ohne Text in einer vom Retro-Stil inspirierten Atmosphäre erzählt. Entdeckt eure Kräfte und findet Freunde in dieser Welt.

Entwickelt von Cicada Games begann Isles of Sea and Sky als Hobby-Projekt von Jason Newman. Nach der Veröffentlichung einer Demo war das Feedback aus der Indie-Szene so gut, dass man sich entschloss, eine Kickstarter-Kampagne zu starten. Dort sammelte man von 566 UnterstützerInnen über 20.000 US-Dollar ein. Heute findet ihr Isles of Sea and Sky für 19,50 Euro auf Steam.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Isles of Sea and Sky, Cicada Games