Game Freak forscht an neuer Technologie und Pokémon Wind und Welle könnte profitieren

Mit Pokémon Wind und Welle erwartet uns 2027 die nächste große Pokémon-Generation. Schon der erste Trailer machte deutlich, dass Wasser diesmal eine besonders wichtige Rolle spielen dürfte. Neben weitläufigen Meereslandschaften waren schließlich auch Unterwassergebiete zu sehen.

Nun sorgt eine neue Forschungsarbeit für Aufmerksamkeit. Denn ausgerechnet ein Entwickler von Game Freak beschäftigt sich mit einer Technologie, die für das kommende Pokémon-Abenteuer ziemlich interessant sein könnte.

Neue Technik für realistischeres Wasser?

Wie zunächst Automaton Media berichtete, haben Game-Freak-Programmierer Fumiya Narita und Professor Takashi Kanai von der Universität Tokio gemeinsam eine wissenschaftliche Arbeit zur Simulation von Wasser und anderen Flüssigkeiten veröffentlicht.

Die Forschung wurde auf der internationalen Konferenz Pacific Graphics 2026 in Singapur vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich aufwendige Flüssigkeitssimulationen effizienter berechnen lassen, ohne dabei wichtige visuelle Details einzubüßen.

Denn realistische Wasserbewegungen können gerade bei größeren Spielwelten einiges an Rechenleistung verschlingen. Die untersuchte Technik soll deshalb Berechnungen vereinfachen und gleichzeitig auffällige Details wie Wellen, Spritzer und Bewegungen an der Wasseroberfläche erhalten.

Kommt die Technik in Pokémon Wind und Welle zum Einsatz?

Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass Game Freak diese Forschung auch für Pokémon Wind und Welle nutzen könnte. Immerhin zeigte der erste Trailer bereits ausgedehnte Ozeane und bewegte Wasseroberflächen. Auch die angedeuteten Unterwassergebiete könnten von einer verbesserten Wasserdarstellung profitieren.

Bestätigt ist ein Zusammenhang bislang allerdings nicht. Die Forschungsarbeit wurde nicht anhand von Spielszenen demonstriert. Ebenso wenig hat Game Freak erklärt, ob die Technologie tatsächlich im kommenden Pokémon-Abenteuer eingesetzt wird.

Interessant ist die Entwicklung dennoch. Gerade weil Wasser in Pokémon Wind und Welle offenbar eine größere Rolle spielen wird, dürfte sich ein genauer Blick auf die technische Umsetzung lohnen. Ebenfalls lohnenswert ist ein Blick auf unsere Kolumne zum Thema der Darstellung von 3D-Wasser in Videospielen. Sie schlägt eine gute Brücke zu genau diesem Thema.

Ob wir die Ergebnisse dieser Forschung bereits im nächsten Pokémon-Abenteuer sehen, erfahren wir möglicherweise schon in den kommenden Monaten. Pokémon Wind* und Pokémon Welle* erscheinen 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via GamesRadar, Bildmaterial: The Pokémon Company