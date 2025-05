Erster Gegenwind: Entwickler bezeichnet „Game Key Cards“ von Nintendo als Schritt zurück

Die neuen „Game Key Cards“ der Nintendo Switch 2 sind eine kontrovers diskutierte Neuerung. Diese neuen proprietären Cartridges sind zwar im Einzelhandel erhältlich, enthalten aber keine Spieldaten mehr, sondern nur eine „Schlüssel“ zum Download.

Die Preservation-Community und Sammler sind damit nicht einverstanden, wie ihr euch vorstellen könnt. Die allermeisten Entwickler und Publisher stören sich jedoch nicht an „Game Key Cards“, wie deren frequente Nutzung suggeriert. Doch jetzt erhebt wenigstens ein Studio die Stimme.

Stephen Kick, CEO von Nightdive Studios, äußerte sich jüngst in einem Interview mit GamesIndustry kürzlich kritisch zum neuen System. Er bezeichnete Nintendos Entscheidung als einen „Schritt zurück“ und als „ein wenig entmutigend“ und deutete an, dass man von Nintendo mehr erwarten müsse.

„Man würde hoffen, dass ein so großes Unternehmen mit einer so traditionsreichen Geschichte den Erhalt [von Videospielen] etwas ernster nehmen würde“, kommentierte Stephen Kick. Die Position von Kick kommt nicht überraschend. Nightdive Studios entwickelt vor allem Neuauflagen und konserviert so den ein oder anderen Klassiker. Limited Run Games, die sich selbst „forever physical“ auf die Fahne geschrieben haben, nehmen es nicht ganz so genau.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo