Trotz Klage und Rechtsstreit: Pocketpair würde Palworld gern für die Switch 2 bringen

Der Palworld-Entwickler Pocketpair steckt zwar nach wie vor in einem Rechtsstreit mit Nintendo und The Pokémon Company. Das hält das Studio aber nicht davon ab, eine Veröffentlichung seines erfolgreichen Survival-Spiels Palworld für die Switch 2 in Betracht zu ziehen.
Bestens bekannt: Pokémon und Nintendo hatten Pocketpair wegen Patentverletzungen verklagt. Daraufhin nahm Pocketpair einzelne Änderungen am Spiel vor. Doch schon vor dem Start der Switch 2 hieß es bei Pocketpair, dass eine Portierung von Palworld auf die Plattform „zu 100 Prozent eine Überlegung wert“ sei – vorausgesetzt, die Konsole sei leistungsstark genug dafür.
In einem neuen Interview mit VGC kommt nun Pocketpair-CEO Takuro Mizobe zu Wort. „Zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir die Switch 2 für eine wirklich großartige Spieleplattform halten – weltweit, aber besonders hier in Japan und für die japanische Spielebranche“, sagt er.
Und weiter: „Sie ist eine unglaubliche Plattform. Sollte sich irgendwann die Möglichkeit ergeben, darüber zu sprechen oder eine Veröffentlichung von Palworld für die Switch-Plattform in Betracht zu ziehen, würden wir uns sehr über solche Gespräche freuen.“
Pocketpair veröffentlichte bereits Anfang letzten Jahres den Roguelike-Tower-Defense- und Kartenspiel-Titel Overdungeon für die Switch. Die Klage hält das Studio also nicht davon ab, seine Spiele auf Nintendos Plattformen zu veröffentlichen.
via GamesRadar, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair
1 Kommentar
Warum auch nicht? Wenn es Nintendo nur um die Details ging, sollte ja alles ok sein. Die haben sich ja drum gekümmert in Palworld.
Ansonsten gäbe es keinen Grund Palworld, welches ein komplett anderes Genre abdeckt, neben Nexomon, Digimon, Monster Sanctuary, Casette Beast, TemTem usw usw auch auf die Switch 2 zu bringen.
Wäre irgendwie doppelmoralisch, aber das kennt man ja von Nintendo schon ein wenig