Trotz Klage und Rechtsstreit: Pocketpair würde Palworld gern für die Switch 2 bringen

Der Palworld-Entwickler Pocketpair steckt zwar nach wie vor in einem Rechtsstreit mit Nintendo und The Pokémon Company. Das hält das Studio aber nicht davon ab, eine Veröffentlichung seines erfolgreichen Survival-Spiels Palworld für die Switch 2 in Betracht zu ziehen.

Bestens bekannt: Pokémon und Nintendo hatten Pocketpair wegen Patentverletzungen verklagt. Daraufhin nahm Pocketpair einzelne Änderungen am Spiel vor. Doch schon vor dem Start der Switch 2 hieß es bei Pocketpair, dass eine Portierung von Palworld auf die Plattform „zu 100 Prozent eine Überlegung wert“ sei – vorausgesetzt, die Konsole sei leistungsstark genug dafür.

In einem neuen Interview mit VGC kommt nun Pocketpair-CEO Takuro Mizobe zu Wort. „Zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir die Switch 2 für eine wirklich großartige Spieleplattform halten – weltweit, aber besonders hier in Japan und für die japanische Spielebranche“, sagt er.

Und weiter: „Sie ist eine unglaubliche Plattform. Sollte sich irgendwann die Möglichkeit ergeben, darüber zu sprechen oder eine Veröffentlichung von Palworld für die Switch-Plattform in Betracht zu ziehen, würden wir uns sehr über solche Gespräche freuen.“

Pocketpair veröffentlichte bereits Anfang letzten Jahres den Roguelike-Tower-Defense- und Kartenspiel-Titel Overdungeon für die Switch. Die Klage hält das Studio also nicht davon ab, seine Spiele auf Nintendos Plattformen zu veröffentlichen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair