Pokémon wieder bei McDonald’s: Der Zeitraum für Deutschland ist offiziell enthüllt worden

Erst gestern berichteten wir über neue Details zur kommenden Pokémon-Aktion bei McDonald’s. Damals waren lediglich die Termine für die USA, Kanada und Australien bekannt. Ob auch Deutschland wieder mit dabei sein würde, war noch unklar.

Nun hat McDonald’s das Schweigen gebrochen und gleich eine ganze Reihe weiterer Länder hochoffiziell angekündigt. Und die gute Nachricht für deutsche Pokémon-Fans lautet: Die beliebte Happy-Meal-Aktion kommt auch zu uns!

Im Dezember geht es bei uns los

Wie McDonald’s jetzt offiziell bestätigt hat, soll die Pokémon-Aktion im Dezember 2026 auch in Deutschland starten. Ein konkretes Datum für die Aktion rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel* steht allerdings noch aus.

Passend dazu wirbt die Fast-Food-Kette mit dem Spruch: „3 boxes. 15 toys. 2 cards with every collectible. Pokémon Happy Meal“. Demnach dürfen sich SammlerInnen auf 15 verschiedene Spielzeuge freuen, die als kleine Happy-Meal-Boxen gestaltet sind. Zu jedem Spielzeug gibt es außerdem zwei Pokémon-Sammelkarten.

Insgesamt umfasst die Kollektion 15 unterschiedliche Karten, bei denen es sich um Neuauflagen bereits bekannter Motive handelt. Zu den bislang bestätigten Pokémon gehören z. B. Mimigma, Delfinator oder Skelabra.

Besonders interessant: Die Rückseiten der Spielzeuge dienen gleichzeitig als kleine Rahmen, in denen sich die Sammelkarten präsentieren lassen.

Wer also noch ein paar Pokémon-Karten sammeln möchte, sollte im Dezember die Augen offenhalten. Wann genau die Aktion hierzulande startet, dürfte McDonald’s in Kürze näher erläutern.

Bildmaterial: McDonald’s, The Pokémon Company