Donut-Therapie oder Donut-Dating: Dieses Spiel bietet den Donut für jede Stimmung

Donuts können die Stimmung dramatisch verändern – das Phänomen kennen die meisten von euch sicherlich. Doch in diesem Spiel sind die Gefühle essbar. Und Liebe geht bekanntlich auch durch den Magen!

In High Times arbeitet ihr in einem besonderen Donutladen, in dem jeder Donut mit Stimmungs-Boostern angereichert ist. Doch nicht jeder weiß, welcher Donut zu ihm passt. Manche brauchen einen Mutmacher-Donut, andere einen stimmungsaufhellenden Donut. Manche brauchen einfach nur jemanden, der ihnen zuhört – und dann einen Donut.

Hört euch die Geschichten der Kunden an, bietet Beratung in Form von Donuts an und helft dabei, zerbrochene Beziehungen zu reparieren – auch ihr selbst seid dabei eine Option. Vielleicht kommt sogar eine alte Flamme wieder vorbei. Insgesamt gibt es über 30 Kunden und sechs Charaktere, welche ihr genauer kennenlernen dürft.

Bekannte VAs und ein selbst komponierter Soundtrack

Mit LilyPichu, Nola Klop, Johnny Yong Bosch (Trails in the Sky 1st Chapter, Persona 4 Revival) und weiteren talentierten Sprechern ist jeder Charakter vollständig vertont – außer dem Hauptcharakter. Aber den könnt ihr ja live vertonen.

Die Donuts, die ihr serviert, haben Einfluss auf die Beziehungen und die Enden des Spiels. Nebenbei könnt ihr den eigenen Donutladen dekorieren, neue Rezepte entdecken, Trinkgeld sammeln und dem eigens komponierten Rock-, City-Pop- und Lo-Fi-Soundtrack lauschen.

High Times ist passend zum Steam Cooking Fest deutlich reduziert – auch im Xbox Store, Playstation Store und Nintendo Switch eShop. Bock auf Donuts?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: High Times, Yangyang Mobile