Shenmue-Fans müssen sich in Geduld üben, die „hochwertigste“ Reise von Ryo verschiebt sich

Nach einer aufsehenerregenden Ankündigung und einer noch rasanteren Kickstarter-Kampagne ist Shenmue III im Jahre 2019 erschienen. Eine Fortsetzung hielten Shenmue-Fans damals für undenkbar – aktuell verhält es auch wieder ganz ähnlich. Shenmue IV? Wie soll das denn klappen?
Zumindest Shenmue III bekommt aber eine weitere Chance. Schon 2024 gab ININ Games bekannt, dass man sich die Publishing-Rechte an Shenmue III von Deep Silver hat übertragen lassen. Später kündigte man dann auch gemeinsam mit Serienschöpfer Yu Suzuki Shenmue III Enhanced an.
Die „ausgefeilteste und hochwertigste Version von Ryo Hazukis epischer Reise“ wird mit neuen Funktionen, verbesserter Grafik und weiteren Neuerungen erscheinen. Eigentlich sollte das im vierten Quartal 2026 noch klappen. Doch jetzt könnt ihr für euren Gabelstaplerführerschein noch etwas mehr Zeit einplanen.
Die Veröffentlichung wurde auf 2027 verschoben, um – so lässt es ININ Games verlauten – „alles richtig zu machen“. Es heißt: „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass ihr sehnsüchtig darauf wartet, Ryo zum ersten Mal auf mehreren modernen Konsolen so glänzen zu sehen wie nie zuvor.“
Doch die „Entwicklung braucht Zeit, um alles richtig zu machen, und wir machen große Fortschritte, während wir die letzten Details fertigstellen.“ Anfang 2027 soll es nun werden – na gut. Wir freuen uns weiterhin auf eine physische Veröffentlichung für Switch 2, PS5* und Xbox. Die Switch-2-Version gibt’s übrigens auf einer vollwertigen Cartridge.
Bildmaterial: Shenmue III, ININ Games, Ys NET
1 Kommentar
Gar nicht, so lange Ys Net irgendwie an der Entwicklung beteiligt ist^^
Lasst Shenmue einfach sterben, auch wenn es vielleicht weh tut. Man rennt ja jetzt mit der Enhanced Edition direkt schon wieder ins nächste Debakel. Das Spiel sollte unlängst erscheinen, man versprach mehrere Updates zur Entwicklung und vor allem war es wichtig, bei der Ankündigung zu erwähnen, dass es einen Upgrade-Pfad für sämtliche Vorbesitzer des Originals geben soll. Nichts davon ist mit Ausnahme eines kleinen FAQ's eingetroffen. Und lustigerweise wurde in diesem FAQ noch erwähnt, dass das jetzt mit dem Upgrade-Pfad doch nicht so einfach wäre, weil die Enhanced Edition unter neuem Publisher mit neuer SKU erscheinen wird.
Man halte fest: Die Enhanced Edition wird keinerlei neuen Content bieten, damit das Spiel inhaltlich spannender wird. Man hat ein grafisches Upgrade und kleinere Gameplay-Verbesserungen versprochen. Soll heißen, inhaltlich wird es das exakt gleiche Shenmue III sein, wie man es kennt. Und da wird man sich fragen müssen, welchen Mehrwert diese Edition hat, außer nun die Switch und Xbox als Plattformen zu bedienen.
Es ist mehr als schade, dass Sega hier nicht mal ernster durchgreift und diese IP mittlerweile so oft den Publisher wechselt wie Geld. Denke mir nach wie vor, unter dem RGG Studio hätte hier durchaus was entstehen können, aber die wollen natürlich allen voran Yakuza pushen. Aber was man da aktuell mit Shenmue hat ist wirklich ne unwürdige Farce gegenüber Shenmue. Egal, ob Yu Suzuki persönlich daran beteiligt ist oder er einfach für diesen Schund, der da abgeliefert wird, seinen Namen hergibt.