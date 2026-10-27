Shenmue-Fans müssen sich in Geduld üben, die „hochwertigste“ Reise von Ryo verschiebt sich

Nach einer aufsehenerregenden Ankündigung und einer noch rasanteren Kickstarter-Kampagne ist Shenmue III im Jahre 2019 erschienen. Eine Fortsetzung hielten Shenmue-Fans damals für undenkbar – aktuell verhält es auch wieder ganz ähnlich. Shenmue IV? Wie soll das denn klappen?

Zumindest Shenmue III bekommt aber eine weitere Chance. Schon 2024 gab ININ Games bekannt, dass man sich die Publishing-Rechte an Shenmue III von Deep Silver hat übertragen lassen. Später kündigte man dann auch gemeinsam mit Serienschöpfer Yu Suzuki Shenmue III Enhanced an.

Die „ausgefeilteste und hochwertigste Version von Ryo Hazukis epischer Reise“ wird mit neuen Funktionen, verbesserter Grafik und weiteren Neuerungen erscheinen. Eigentlich sollte das im vierten Quartal 2026 noch klappen. Doch jetzt könnt ihr für euren Gabelstaplerführerschein noch etwas mehr Zeit einplanen.

Die Veröffentlichung wurde auf 2027 verschoben, um – so lässt es ININ Games verlauten – „alles richtig zu machen“. Es heißt: „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass ihr sehnsüchtig darauf wartet, Ryo zum ersten Mal auf mehreren modernen Konsolen so glänzen zu sehen wie nie zuvor.“

Doch die „Entwicklung braucht Zeit, um alles richtig zu machen, und wir machen große Fortschritte, während wir die letzten Details fertigstellen.“ Anfang 2027 soll es nun werden – na gut. Wir freuen uns weiterhin auf eine physische Veröffentlichung für Switch 2, PS5* und Xbox. Die Switch-2-Version gibt’s übrigens auf einer vollwertigen Cartridge.

Bildmaterial: Shenmue III, ININ Games, Ys NET